Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on huolissaan muun muassa suomalaisten henkilötietojen säilyttämisestä yhdysvaltalaisissa pilvipalveluissa. Hän toteaa tiedotteessaan tänään perjantaina, että suomalaisten henkilötietoja ei saa jättää digijättien oikkujen armoille.

Honkasalo teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen datainfran julkisomistuksen vahvistamisesta ja riippumattomuudesta yhdysvaltalaisista palveluista.

– Meidän tulisi kulkea kohti julkisomisteista palvelutuotantoa, jossa datan käsittely ja säilytys tapahtuu Suomessa ja EU-oikeuden piirissä, Honkasalo sanoo.

"Säästöt eivät voi olla perusteena arkaluonteisen datan siirrolle."

Kela asialla

Honkasalo viitaa siihen, että Kansaneläkelaitos eli Kela suunnittelee etuuksien käsittelyjärjestelmien siirtämistä kansainvälisiin pilvipalveluihin. Yle uutisoi viime marraskuussa, että muutokset Kelan käsittelyjärjestelmiin tarkoittaisivat siirtymistä konesalien käytöstä ulkopuolisten yritysten palvelinkeskuksissa toimiviin pilvipalveluihin.

Ulkomaiseen palveluun siirrytään vuonna 2027 ja alkuvaiheessa sinne siirretään sotilasavustuksiin, perhe-eläkkeisiin ja kuntoutusrahaan liittyvät asiat.

Kasvavaa riippuvuutta

Honkasalo painottaa sitä, että käytännössä muutos tarkoittaisi kasvavaa riippuvuutta yhdysvaltalaisten teknologiajättien tarjoamista pilvipalveluista. Kelan palvelusta vastaa kansainvälinen tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö PwC ja teknologiasta yhdysvaltalainen pörssiyhtiö Salesforce.

– Tässä maailmantilanteessa on vaikea ymmärtää, miten tällainen säästöpäätös voidaan nähdä riskittömänä. Suomalaisten on kyettävä luottamaan, että heidän henkilötietonsa suoja ei ole alisteinen vieraiden valtojen oikuille, Honkasalo sanoo.

Viime syksynä keskustelua herätti oikeusministeriö päätös siirtää vaalitietojärjestelmä yhdysvaltalaisen Amazonin pilvipalveluun. Oikeusministeriö kertoikin äskettäin, että se harkitsee päätöstä uudestaan. Asiasta kertoi Yle torstaina.

– Valtionhallinnossa olisi tehtävä selkeä rajaus pilvipalveluiden käytöstä. Säästöt eivät voi olla perusteena arkaluonteisen datan siirrolle ympäristöihin, joissa Suomen viranomaisten määräysvalta ei ole yksiselitteinen, Honkasalo sanoo.

Hän toteaa esimerkiksi Ranskan ottaneen strategiakseen vähentää riippuvuutta yhdysvaltalaisista palveluista muun muassa valtionhallinnon viestintäpalveluissa.

Honkasalo sanoo, että Suomen tulisikin tähdätä mieluummin riippumattomuuteen.