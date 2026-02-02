Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvioi pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen tekemien sosiaaliturvaleikkauksien olevan köyhien ihmisten kiusaamista.

Hallituksen tekemät noin 70 miljoonan euron leikkaukset toimeentulotukeen tulivat voimaan helmikuun alusta alkaen.

– Nyt voimaan astuneet toimeentulotuen heikennykset ovat pelkkää köyhien kiusaamista. Jos pitäisi kuvailla leikkauksia kolmella sanalla, ne olisivat: julma, kylmä ja hävytön, Koskela toteaa tiedotteessaan maanantaina.

Hallitus on omalla politiikallaan lisännyt merkittävästi toimeentulotuen tarvetta.

Koskela muistuttaa siitä, että toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, joka on tarkoitettu kattamaan sellaiset välttämättömät menot, kuten ruoka, vuokra ja vaatteet.

Koskela muistuttaa, että hallitus on omalla politiikallaan lisännyt merkittävästi toimeentulotuen tarvetta. Ensisijaisia etuuksia on heikennetty ja työttömyys on kasvanut.

– Orpon hallitus aloitti tekemällä politiikkaa, joka kasvatti toimeentulotuen menoja ja pudotti ennätysmäärän ihmisiä toimeentulotuen varaan, hän sanoo.

– Luulisi, että hallitus keskittyisi köyhien kiusaamisen sijaan tekemään töitä työllisyystilanteen parantamiseksi