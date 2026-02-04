Valtiontalouden tarkastusvirasto julkisti viime viikolla paljon julkisuutta saaneen raportin. Siinä VTV kertoi, että hallituksen toteuttama sopeutus jää kauas pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) väittämästä kymmenestä miljardista.

VTV:n mukaan oikea sopeutussumma on 3,5 miljardia. Sinänsä VTV ei kertonut mitään uutta, kuten Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér KU:n haastattelussa totesi. Hallituksen puheiden ja totuuden välinen epäsuhta oli kerrottu jo paljon aiemmin, mutta tiedotusvälineet eivät KU:ta lukuun ottamatta olleet siihen tarttuneet.

Joka tapauksessa varsinainen uutinen VTV:n raportin tiimoilta jäi kertomatta. Se ei ole hallituksen höpöpuheet, kyse on paljon vakavammasta.

ILMOITUS ILMOITUS

Kyse on siitä, että Suomen talous on tällä vaalikaudella vajonnut syvään taantumaan. Syyksi on todettu hallituksen leikkauspolitiikka, joka on leikannut talouskasvua. Etenkin kotimainen kysyntä on romahtanut, minkä seurauksena Suomessa on työttömyyskriisi.

Ja tämä on tapahtunut reilun kolmen miljardin sopeutuksella. Ensi vaalikaudella vaaditaan paljon enemmän.

7–12 miljardin paukku

Valtiovarainministeriö on todennut, että kevään 2027 eduskuntavaalien jälkeen aloittava hallitus joutuu sopeuttamaan 7–12 miljardia. Hieman huvittavaa on, että VM:n arviossa on 5 000 miljoonan euron heittovara. Joka tapauksessa kyse on todella paljon mittavammasta leikkauspolitiikasta kuin tällä vaalikaudella.

Samalla on huomattava, että Orpon hallitus on leikannut todella paljon jo sosiaaliturvasta. Jos seuraava hallitus haluaa perua joitain tällä vaalikaudella tehtyjä leikkauksia, tulee niiden tilalle leikata jostain muualta. Tai sitten korottaa veroja, mutta veronkorotusten tekeminen on usein vaikeata oikeistopuolueiden vastustaessa niitä.

Sosiaalidemokraattien talousosaajaksi nostettu Joona Räsänen on sanonut, että kaksi miljardia sopeutuksesta hoituu talouskasvulla. Tällaisia toivelukuja ei jatkossa voi enää käyttää, kun Suomi on sitoutunut paitsi EU:n finanssipoliittisiin sääntöihin myös vielä tiukempaan kotimaiseen velkajarruun.

Ja ikävin kysymys on tämä. Jos 3,5 miljardin sopeutus on nostanut työttömyyden yli kymmeneen prosenttiin, mitä tapahtuu kun saksitaan yli kaksinkertaisesti.