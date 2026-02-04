Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mielestä valtiopäivien avajaispuheissa ei kuulunut se lisääntyvän köyhyyden, leventyvien varallisuuserojen ja massatyöttömyyden Suomi, joka on suurimmalle osalle suomalaisista tuttua.

Kuluvan vaalikauden viimeiset valtiopäivät avattiin tänään keskiviikkona.

− Suomessa on työttömyyskriisi, hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset ovat syrjäyttämässä osan suomalaisista pysyvästi ja sosiaali- ja terveyspalveluita heikennetään jatkuvasti. Tämä arjen todellisuus jäi puuttumaan puhemiehen sanoista tänään, Koskela sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

"Ilmaston kuumeneminen tulee uhkaamaan koko kansainvälistä järjestystä lähitulevaisuudessa."

Yhdysvaltain uhkasta kuultiin

Presidentti Alexander Stubbin puheen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa osiossa Koskela näki positiivisia piirteitä. Koskela toteaa, että vasemmistoliitto on nostanut systemaattisesti esiin Yhdysvaltojen nykyhallinnon luomaa uhkaa Euroopalle. Hänestä on hyvä, että presidenttikin nosti puheessaan esiin Yhdysvaltojen tilanteen.

− Kun ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko nyt avataan, on eduskunnalla tilaisuus pohtia tarkasti muuttunutta toimintaympäristöä, hän toteaa.

– Tälle selonteon käsittelykierrokselle tarvitaan kunnollisia ja moniäänistä asiantuntijakuulemisia ja oikeaa keskustelua Suomen tilanteesta ja asemasta.

Tarvitaan täyskäännös

Koskela olisi kuitenkin toivonut puheilta vahvempaa painotusta ilmastokriisin uhkaan.

− Ilmaston kuumeneminen tulee uhkaamaan koko kansainvälistä järjestystä lähitulevaisuudessa ja Euroopan ja Suomen toimet sen suhteen ovat edelleen täysin alkutekijöissään.

Koskelan mielestä Suomen politiikkaan tarvitaan täyskäännös, jotta nykyiseen monitahoiseen kriisitilanteeseen saadaan vastattua.

− Orpon ja Purran hallitus on näyttönsä antanut ja jälki on kauheaa katsella. Nyt on tärkeää ottaa uusi suunta mitä pikimmiten. Siksi vasemmistoliitto lähtee siitä, että meillä ei ole aikaa odotella vuotta eduskuntavaaleihin. Teemme kaikkemme kaataaksemme opposition voimin hallituksen jo tänä keväänä, Koskela sanoi.

Tasavallan presidentin lisäksi avajaisissa puhui myös eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.