Ammattiliitoista tuohduttiin viikonvaihteessa Perussuomalaisten ja kokoomuksen omittua itselleen kunnian palkansaajien ostovoiman kasvusta. Tilastokeskuksen kertoi perjantaina ostovoiman kasvaneen 3,5 prosenttia loka–joulukuussa.

SAK totesi maanantaina sosiaalisessa mediassa, että onhan tämä nyt tosiaan aika paksua.

– Hallituspuolueet perussuomalaiset ja kokoomus yrittävät saada ostovoimaa kasvattaneet palkankorotukset omiksi ansioikseen. Ammattiliitot ovat neuvotelleet palkankorotukset, ei maan hallitus.

ILMOITUS ILMOITUS

"Palkankorotukset vaati ja neuvotteli ammattiliitot."

Liittojohtajat olivat reagoineet jo viikonlopun aikana.

– Se ero hallituksen toimien ja liittojen neuvottelemien palkankorotusten välillä on, että palkankorotukset realisoituvat.

SAK:lainen ay-liike kasvatti työntekijöiden ostovoimaa omin toimin ja voimin, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistutti facebookissa.

– Hallitukselle ei siitä kunniaa kuulu, vaikka hunajapurkille hamuaakin.

Samalla linjalla oli Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

– Omilla saavutuksilla saa kehua, toisten tekemillä ratkaisuilla joihin itsellä ei osaa eikä arpaa, on valehtelua, Lehtonen kommentoi lauantaina facebookissa.

– Todettakoon vielä kerran, että kaikki tutkimukset osoittaa palkkakuopan pimenemisen taustalla on TES korotukset.

Nämä korotukset neuvotteli AY-liike Teollisuusliitto edellä, tämä syytä muistaa, vaikka se joitain sattuu, siis totuuden tunnustaminen.

”Kuoppa kurottu umpeen”

Tämä oli vastaus hallituspuolueille, jotka sosiaalisessa mediassa antoivat ymmärtää, että ostovoiman kasvu on hallituksen toimien seurausta.

– Hallitus sai perinnöksi kuoppaan pudonneen palkansaajien ostovoiman. Nyt kuoppa alkaa olla kurottu umpeen. Tätä tietä eteenpäin!, Perussuomalaiset iloitsi facebookissa perjantaina.

Kokoomuskin ehti mukaan juhliin lauantaina.

– Oikea suunta! Ihmisten ostovoima on kasvanut tämän hallituskauden aikana, puolue julisti facebookissa.

– Tätä vauhdittavat myös tekemämme työn verotuksen kevennykset. Annetaan ihmisille vapaus päättää itse, mihin omasta työstä ansaitut eurot käyttävät.

Kokoomus täydensi viestiään sydänhymiöllä.

V*tuttais ellei suututtais

Myös SAK:n järjestöjohtaja Katja Syvärinen totesi Instagramissa sunnuntaina, että ostovoiman paraneminen ei ole hallituksen ansiota, vaikka hallituspuolueet yrittävät niin väittää.

– Palkankorotukset vaati ja neuvotteli ammattiliitot. Nyt palkkojen ostovoima alkaa vähitellen olla vuoden 2021 tasolla, Syvärinen totesi.

– Hallituksen ”ansiota” sen sijaan on työttömyysturvan raju leikkaaminen jättityöttömyyden olosuhteissa. Se on poliittinen valinta. ”Menkää töihin”, sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja.

Hän viittaa vielä YLE:n juttuun, joka näyttää työttömän talouden tämänhetkisen tilanteen.

– Ja alleviivaa, että kyllä työhön todellakin mentäisiin, jos töitä vain olisi. Passivoivaan, viimesijaiseen toimeentulotukeen joutuu turvautumaan yhä useampi, Syvärinen arvioi.

– V*tuttais ellei suututtais.