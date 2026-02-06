Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pitää järkyttävänä toimeentulotuen uusia linjauksia, jotka heikentävät lastensuojelun jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten asemaa.
Tiedotteessaan perjantaina hän kysyy sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok.), menivätkö linjaukset oikein.
Lastensuojelulapset kärsivät
Toimeentulotuen kokonaisuudistuksen vuoksi Kela on kiristänyt merkittävästi jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotuen saamisen ehtoja.
– Lastensuojelutaustaiset nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, joiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, opintoihin ja työelämään tulisi pystyä tukemaan kaikin keinoin, Pekonen sanoo.
– Nyt heidän itsenäistymistään ja opintoihin hakeutumista heikennetään kohtuuttomilla linjauksilla.
Pekonen paheksuu sitä, että Kelan uuden linjauksen takia lastensuojelutaustaiset nuoret voivat menettää itsenäistymisvaransa, kun se leikkaantuu pois toimeentulotuesta. Heidät myös velvoitetaan nostamaan opintolainaa toimeentulotuen saamisen edellytyksenä.
Suunta kääntyi
Hän huomauttaa, että tähän asti lastensuojelutaustaisten nuorten opinnoista johtuvaa velkaantumista on haluttu torjua, jotta opintoihin hakeuduttaisiin ja niissä pysyttäisiin.
– Toimeentulotuen heikennykset iskevät törkeällä tavalla lastensuojelutaustaisiin nuoriin, ja pahimmillaan johtavat kasvavaan nuorten syrjäytymiseen, Pekonen sanoo.
– Tulemme ensi viikolla jättämään kirjallisen kysymyksen ministeri Grahn-Laasoselle ja kysymään, menikö tämä oikein.