Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski varoittaa siitä, että psyykkisesti sairaita lapsia sijoitetaan lastensuojelulaitoksiin, ja lapset eivät saa tarvitsemaan psykiatrista hoitoa.

Hän viittaa lapsiasiavaltuutetun kertomukseen, joka julkistettiin tänään torstaina. Hän toteaa, että syynä ovat riittämättömät palvelut ja perus- ja erityistason palveluiden epäselvä työnjako.

Lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa nostetaan esiin se, että lastensuojelun sijaishuollon tarve kasvaa riippumatta talouden suhdanteista ja yhteiskunnallisista kriiseistä.

"Avun saannin ongelmat ovat tietenkin myös iso este oppimiselle."

Lohikoski painottaa sitä, että tämänkin vuoksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on tärkeä saada kuntoon.

– Hallituksen yhä jatkuvat leikkaukset lapsiperheiden palveluihin ja lapsiperheköyhyyden kasvattaminen pahentavat näitä ongelmia entisestään. Tällä hetkellä hallituksessa pohditaan lastensuojeluun kohdistuvia lisäleikkauksia. Täysin käsittämätöntä, hän sanoo.

Vaikea päästä eteenpäin

Lohikosken mielestä lapsiasiavaltuutetun kertomus nostaa hyvin esiin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä huolia.

– Opiskeluhuolto on tärkeä ensiapu lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Keskusteluapua saa kouluissa melko hyvin, mutta tässäkin on liikaa alueellista vaihtelua, hän sanoo.

– Jos lapsi tarvitsee vahvempaa tukea, eteenpäin on vaikea päästä. Avun saannin ongelmat ovat tietenkin myös iso este oppimiselle.

Puutteita ja ruuhkaa

Lohikoski muistuttaa siitä, että vasemmistoliitto on omissa mielenterveyslinjauksissaan jakanut saman huolen lapsiasiavaltuutetun kanssa. Perustason mielenterveyspalvelut toteutuvat lasten ja nuorten kohdalla puutteellisesti ja erikoissairaanhoito on pahasti ruuhkautunut.

– Erikoissairaanhoidon ruuhkautuminen johtuu osittain siitä, että sinne ohjautuu lapsia ja nuoria, jotka voisi hoitaa jo perustason palveluissa, hän sanoo.

– Otamme vakavasti lapsiasiavaltuutetun viestin siitä, että tarvitsemme yhtenevät rakenteelliset ratkaisut ja myös uutta lainsäädäntöä lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluille.