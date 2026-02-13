Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee alustayhtiö Woltin kanssa työsuhteisten lähettien työehtosopimuksesta. Lähetit ovat järjestäytyneet PAMissa omaan ammattiosastoonsa, PAM Couriers Finlandiin. Alkuvaiheessa olevissa neuvotteluissa on mukana lähettien ammattiosaston edustaja.

– Neuvottelemme Woltin lähettejä koskevasta työehtosopimuksesta ja Wolt on ilmoittanut palkkaavansa pienen määrän lähettejä työsuhteeseen, PAMin sopimuspäällikkö Juha Ojala kertoo.

– Osa näistä läheteistä on jo aloittanut työnsä ja heidän työehtonsa ovat tällä hetkellä huonot, kun työehtosopimusta ei ole.

Työvälineet omaan piikkiin

PAM paljasti viime viikolla yrittäjinä toimivien lähettien todellisen tuntipalkan jäävän 4–6 euroon tunnilta. Lisäksi kuluvalla viikolla YLE uutisoi työsuhteessa jo aloittaneiden Wolt-lähettien työehdoista, jotka noudattavat yrittäjämallia. Palkkaa maksetaan vain kuljetusajalta ja omien työvälineiden käyttöä ei korvata.

– Meille on täysin selvää, että lähetin palkassa tulee tavalla tai toisella huomioida aika, kun hän on työnantajan käytettävissä ja odottaa uusia tilauksia, Ojala toteaa.

– Myös työnantajan velvollisuuksien tulee olla samankaltaisia kuin muillakin suomalaisilla työnantajilla. Esimerkiksi omien työvälineiden, kuten auton tai skootterin, käytöstä tulee maksaa lähetille korvaus.

Palvelualoilla ruuhka-ajat ovat tyypillisiä esimerkiksi ravintola-alalla ja kaupan alalla. Välillä on hiljaisempaa.

– Palvelualoilla työaika- ja palkkamääräykset on sovittu joustavilla, mutta työntekijöiden kannalta kestävillä tavoilla. Lähettityö ei lopulta poikkea tästä merkittävästi, Ojala sanoo.

Ennakkopäätös KHO:lta

Korkein hallinto-oikeus totesi viime toukokuussa ennakkopäätöksessään, että Wolt-lähetit ovat työsuhteisia. Wolt ja Foodora eivät ole noudattaneet päätöstä.

– Kaikkien lähettien, jotka eivät ole aitoja yrittäjiä, tulisi olla työsuhteessa KHO:n ennakkopäätöksen mukaisesti. Jos työehtosopimus saadaan solmittua, tulee sitä soveltaa kaikkiin todellisuudessa työsuhteessa oleviin lähetteihin, Ojala arvioi.

Viime viikkoina paljon keskustelua on herättänyt käytäntö, jossa Woltin lähettitilin omistava lähetti vuoraa tilinsä eteenpäin. PAMissa käytäntöä pidetään sopimattomana.

– Työsuhteessa lähtökohtana on aina, että työ tehdään itse, Ojala painottaa.

– Näin estetään tiliä vuokraavien sijaislähettien hyväksikäyttö, tiedetään kuljetuksen todellinen suorittaja ja vältytään myös tietosuojaongelmilta. Nämä ovat tärkeitä seikkoja myös hallituksen valmistelevan alkoholin kotiinkuljetuksen osalta. Alkoholin kotiinkuljetuksissa pitäisi olla vaatimus toimituksen tekijän työsuhteisuudesta.

Neuvottelut keskeytyivät viimeksi

PAM on neuvottelut Woltin kanssa aiemminkin, mutta tällöin neuvottelut keskeytyivät, sillä Woltin esittämä palkkiotaso ei PAMin mukaan olisi aidosti parantanut lähettien toimeentuloa.

Woltin toimitusjohtaja Marianne Vikkula on kuitenkin julkisuudessa kertonut yhtiön välittävän lähettiensä tyytyväisyydestä ”ihan hirveästi”.

– Jos Wolt aidosti välittää tuloksentekijöidensä tyytyväisyydestä, tulee sen noudattaa KHO:n ennakkopäätöstä ja taata läheteille reilu ja ennustettava vähimmäispalkka sekä suomalaisen työelämän perusoikeudet, Ojala sanoo.