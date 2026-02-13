Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen arvioi, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus pyrkii lähinnä kiillottamaan kilpeään esityksellään raskaussyrjinnän vähentämiseksi, kun se samaan aikaan romuttaa työelämän tasa-arvoa. Puuhastelua, hän totesi tiedotteessaan torstaina.

– Hienoa toki on, että hallituksessa on herätty siihen, että raskaussyrjintä on Suomessa järkyttävän yleistä. Mutta hallituksen omat keinot puuttua siihen ovat täysin näennäisiä, Jokelainen sanoi.

Hallituksen esitys raskaussyrjinnän vähentämisestä tasa-arvolakia täsmentämällä on parhaillaan ollut lausuntokierroksella.

"Hallitus helpottaa merkittävästi määräaikaisten työsuhteiden tekemistä."

Kokoomus lupailee

Kokoomus kertoi keskiviikkona sosiaalisessa mediassa naiskansanedustajiensa kasvoin, että raskaus- ja perhevapaasyrjintä kuuluu historiaan.

– Tällä hallituskaudella uudistamme tasa-arvolakia, jotta naisten suoja työelämässä vahvistuu konkreettisesti. Raskaus- ja perhevapaasyrjintään puututaan nyt lailla, ei pelkillä puheilla, puolue lupasi.

Se aikoo lisätä syrjintäperusteisiin määräaikaisuuden, vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden, vaatii avoimuutta työsuhteen katkaisemistapauksiin ja lupaa parantaa oikeusturvaa pidentämällä kanneaikaa ja asettaa vastuuseen myös työvoimaa vuokraavat yritykset.

”Kaunistelu ei auta”

Jokelainen muistuttaa siitä, että yleisin raskaus- ja perhevapaasyrjinnän muoto on olla jatkamatta määräaikaista työsuhdetta.

– Tästä huolimatta hallitus helpottaa merkittävästi määräaikaisten työsuhteiden tekemistä. Tasa-arvokirjaukset asian kaunistelemiseksi eivät auta, hän sanoi tiedotteessaan.

Jokelaisen mukaan hallitus moukaroi monella eri tavalla lainsäädäntöä, joka on ollut raskaussyrjintää kohdanneen henkilön suojana. Hän muistuttaa siitä, että esimerkiksi vuoden vaihteessa voimaan tullut irtisanomista helpottava niin sanottu potkulaki on myrkkyä raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentämiselle.

– Kaksinaamaista politikointia, Jokelainen kuvaili.

– Miten hallitus voi ajatella, että irtisanomisen helpottaminen voisi vähentää raskaussyrjintää tai yleensäkään mitään syrjintää?

Hänestä on eduskunnan mietintöjenkin perusteella selvää, että hallituksen esitykset kokonaisuudessaan uhkaavat lisätä raskaussyrjintää, ja tätä nyt peitellään puuhastelemalla pieniä täsmennyksiä tasa-arvolakiin.