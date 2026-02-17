Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta korottamaan varusmiesten päivärahaa. Furuholm muistuttaa siitä, että Suomen turvallisuuteen panostetaan tällä hetkellä historiallisia summia, mutta samalla varusmiehet joutuvat kantamaan palveluksesta aiheutuvia kustannuksia omasta kukkarostaan.

– Kun varustautumiseen käytetään miljardeja euroja, on väärin ja kestämätöntä, että varusmiehet joutuvat tinkimään toimeentulostaan suorittaessaan lakisääteistä velvollisuuttaan. Asevelvollisuus ei saa olla taloudellinen rasite, Furuholm sanoo tiistaina lähettämässään tiedotteessa.

Vaikuttaa jo puolustuskykyyn

Furuholm painottaa varusmiesten päivärahan olevan nykyisellään niin alhainen, että monet joutuvat turvautumaan säästöihinsä tai jopa velkaan selvitäkseen palveluksen aikaisista menoista.

"Palvelus on monelle nuorelle kuormittava elämäntilanne."

Päiväraha on 165 ensimmäiseltä päivältä 6 euroa 15 senttiä. Sen jälkeen 255 päivään asti se on 10 euroa 20 senttiä ja siitä 347 päivään asti 14 euroa 25 senttiä. Korotus oli 5–10 senttiä.

Monelle tukala tilanne on tunnistettu myös asiantuntijalausunnoissa eduskunnalle. Varusmiesliiton mukaan päivärahan taso pakottaa osan varusmiehistä hakeutumaan lyhyimpään mahdolliseen palvelukseen tai lykkäämään palvelusta taloudellisista syistä.

Furuholmin mielestä kyse ei ole pelkästään oikeudenmukaisuudesta vaan myös puolustuskyvystä.

– Motivoitunut varusmies on koko puolustusjärjestelmämme perusta. Jos palvelus aiheuttaa taloudellista huolta, se heikentää motivaatiota ja voi vaikuttaa myös siihen, hakeutuuko nuori esimerkiksi johtajakoulutukseen.

Panoksia mielenterveyteen

Furuholm vaatii hallitusta tuomaan eduskuntaan esityksen varusmiesten päivärahan korotuksesta ja sitoutumaan siihen, että asevelvollisten toimeentulo turvataan jatkossa kustannustason kehitystä vastaavasti. Hän toteaa, että maanpuolustusta ei voi rakentaa nuorten taloudellisen epävarmuuden varaan.

Lisäksi Furuholm korostaa, että varusmiesten hyvinvointi edellyttää myös riittäviä mielenterveyspalveluita.

– Palvelus on monelle nuorelle kuormittava elämäntilanne, ja tuen on oltava saatavilla nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Mielenterveyspalveluiden resursointi Puolustusvoimissa on varmistettava niin, että jokainen apua tarvitseva myös sitä saa, hän sanoo.

– Nuorten jaksamisesta huolehtiminen on yhtä lailla osa kokonaisturvallisuutta kuin kalustohankinnat.