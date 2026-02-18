Rasismi ja luokkaviha – siitä on Riikka Purran politiikka tehty. Näin vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson kuvailee perussuomalaisen valtiovarainministerin tuoreinta ulostuloa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra ehdotti niin sanotun Tanskan mallin mukaista työvelvoitetta sosiaaliturvaan aiemmin helmikuussa perussuomalaisten lehden Suomen Uutisten jutussa. Purra mainitsi siivoustyön ja risujen keräämisen.

– Mutta vain maahanmuuttajille, Andersson painotti eilen sosiaalisessa mediassa ja totesi, että Purran mukaan erityisesti ulkomaalaisia toimeentulotuen saajia velvoitettaisiin Tanskassa 37,5 tunnin työhön viimesijaisen etuuden saamiseksi.

"Tanskassa velvoittavuutta voi sentään täyttää monenlaisilla keinoilla."

Pitäisi hoitaa työttömyyttä

Andersson ennustaa Riikka Purran jäävän historiaan Suomen laman jälkeisen ajan korkeimman työttömyyden aiheuttaneena valtiovarainministerinä.

– Siksi hänen olisi syytä käyttää kaikki aikansa Suomen katastrofaalisen työllisyystilanteen hoitoon, jotta suomalaisilla olisi mahdollisuus päästä töihin ja saada työstään palkkaa, Andersson vaatii.

– Tämän sijasta Purra yrittää vain herättää huomiota, sillä risujen keräämisellä on Suomen oikeistossa ennenkin yritetty provosoida ja kerätä poliittisia irtopisteitä.

Andersson viitanneen kokoomuksen entiseen kansanedustajaan Susanna Koskeen, joka ehdotti vuonna 2016, että työttömien nuorten pitäisi työllistyä keräämällä risuja metsistä.

– Työttömien ohjaaminen palkattomiin pakkotöihin on paitsi epäinhimillistä, niin myös erityisen ivallista nykyisen työttömyyskriisin valossa, Andersson sanoo

Tanskan malli sisältää tukea ja palveluita

Andersson pitää ehdotusta surkuhupaisana lukuna pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja Purran hallituksen yritykseen perustella erilaisia työelämä- ja sosiaaliturvaheikennyksiä pohjoismaisuudella.

Hän arvioi, että Purra poimii Tanskan mallista vain sen, mikä hänelle itselle sopii. Se on Anderssonin mukaan maahanmuuttajien ja työttömien alistaminen.

Anderssonin mielestä Tanskassa ei kannata ottaa esimerkkejä maahanmuuttajien kohtelun osalta. Hän tunnistaa kuitenkin myös hyviä puolia Tanskan mallissa.

– Tanskassa velvoittavuutta voi sentään täyttää monenlaisilla keinoilla. Sitä ennen kaikkea tasapainotetaan isoilla panostuksilla ihmisten tukeen ja palveluihin, hän selventää.

– Ihmiset voivat ansaita esimerkiksi osa-aikaisilla töillä vuodessa verovapaasti jopa 5800 euroa sen vaikuttamatta sosiaalietuuksiin. Tämä kannustaa työn vastaanottamiseen, mutta Suomessa Orpon hallitus poisti kokonaan suojaosat niin työttömyysturvassa kuin toimeentulotuessa.

– Pysyvästi alentuneen työkyvyn omaavilla on mahdollisuus julkisesti tuettuun ja eläkettä kerryttävään työhön. Orpon hallitus on vain heikentänyt esimerkiksi palkkatuetun työn asemaa sekä lakkauttanut osatyökykyisten työllistämistä varten perustetut palvelut.