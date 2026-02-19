Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela ihmettelee vastikää sosiaali- ja terveysministeriksi valitun Perussuomalaisten Wille Rydmanin retoriikkaa. Valinta julkistettiin eilen keskiviikkona.

–”Ajattelin selviytyä”, toteaa vastavalittu sosiaali- ja terveysministeri ministeri Wille Rydman samalla, kun paaluttaa, että huhtikuun kehysriihessä tullaan päättämään reilut 200 miljoonan euron säästöt sosiaali- ja terveydenhuoltoon, Koskela toteaa sosiaalisessa mediassa tänään torstaina.

Koskela pohtiikin, että miten tuore ministeri ajatteli hallituksen leikkuriin joutuneiden ihmisten ajattelevan selviytyä tulossa olevista uusista leikkauksista.

– Tähän asti sote-palveluissa on heikennetty muun muassa vanhusten, vammaisten ja lastensuojelun piiriin kuuluneiden nuorten asemaa. Kehysriihessä lisää on luvassa, Koskela luettelee.

Huomio omiin tunteisiin

Koskela arvioi pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen trendinä olleen, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä leikanneet ministerit kääntävät huomion omiin tunteisiinsa.

– Taannoin pääministeri Petteri Orpo voivotteli, että ”väitteet köyhimmiltä ottamisesta satuttavat”, Koskela kertaa.

– Kun leikkausten seurausten sijaan aletaan puhua siitä, miten kurjaa päättäjistä on leikata, alkaa homma mennä minusta mauttomaksi. Köyhille suomalaisille koko Orpon hallituskausi on ollut pelkkää selviytymistä, joten heitä tuskin lämmittää lukea, että uunituore ministeri ”ajatteli selviytyä” jälleen uudesta leikkausrundista.

Koskela arvioi myös, etteivät leikkauspäätökset ole olleet hallitukselle erityisen kivuliaita.

– Eivät he muuten olisi antaneet miljardiluokan veroaleja rikkaille ja suuryrityksille samalla, kun leikkaavat köyhiltä, hän sanoo.

Ei kokemusta sotesta

Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo muistuttaa siitä, että Rydmanilla ei ole kokemusta sosiaali- ja terveysasioissa.

– Rydman ei pitänyt yhtäkään puheenvuoroa, kun Helsingin valtuusto käsitteli soten palvelustrategiaa hiljattain. Salkkuun kuuluu niin terveydenhuolto kuin sosiaalipalvelut mukaan lukien lastensuojelu, Honkasalo totesi sosiaalisessa mediassa pian nimityksen jälkeen keskiviikkona.

Hän arvelee perussuomalaisten tärkeimmäksi perusteeksi Rydmanin valintaan sen, että tehtävään saadaan ministeri, jolla ei ole mitään armoa, kun leikkauslistat laitetaan toteen.

– Nämä ovat perussuomalaisten prioriteetit kun tavallisten ihmisten elintärkeät palvelut eivät kiinnosta tippaakaan, Honkasalo päättelee.