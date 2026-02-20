Vasemmistoliitto avaa kohtaamispaikan Turun ytimeen.

– Tämä on ihan torin kupeessa, Turun Vasemmistoliiton järjestökoordinaattori Melissa Jolma kertoo.

Avajaiset pidetään huomenna lauantaina Yliopistonkadun ja Aurakadun kulmassa ja kaikille avointa ohjelmaa on tarjolla kello 16-18.

ILMOITUS ILMOITUS

Paikalla on kohtaamispaikkaidean keskusteluun viime kesänä nostanut vasemmistoliiton turkulainen europarlamentaarikko ja puolueen entinen puheenjohtaja Li Andersson. Hän moderoi paneelikeskustelun aiheesta Kohtaaminen poliittisena toimintana.

Tilan tarkoitus on tulevaisuudessa toimia vasemmistolaisen ajattelun kohtaamispaikkana ja foorumina. Tilassa järjestetään muun muassa kansalaisvastaanottoja, koulutuksia ja seminaareja. Andersson aikoo pitää siellä kansalaisvastaanottoja.

Jatkuvasti avoinna olevaa tilaa siitä ei kuitenkaan tule.

– Siihen meillä ei ole irrottaa henkilöstöresurssia, Jolma sanoo.

Tila ei ole myöskään vaalikahvila, mutta Jolman mukaan vuoden päästä järjestettävät eduskuntavaalit osaltaan innostivat tilan hankkimiseen.

Turun vasemmistoliitto vastaa tilan hallinnoinnista, mutta tarkoitus on koota Turun alueen vasemmistotoimijat käyttämään tilaa. Näitä ovat esimerkiksi piiri- ja puolueosastot ja Vasemmistonuoret.