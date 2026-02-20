Länsi-Afganistanissa sijaitsevassa Heratissa toteutetaan Talibanin uutta burka-pakkoa. Vaikka Talibanin otteet ovat kovat, vastarintaa esiintyy silti eri puolilla maakuntaa, joka tunnettiin aikaisemmin rikkaasta kulttuuristaan ja monista koulutusmahdollisuuksistaan.

Afgaaninaiset ovat eläneet Taliban-hallinnon alla yli neljä vuotta. Hallinnon uusin painostusyritys on tehdä naisen kasvot ja silmät peittävän burkan käytöstä pakollista.

Heratin alueen Taliban-kuvernööri Noor Ahmad Islamjar kertoi suullisesti uudesta pukeutumisohjeesta. Sen tarkoituksena on edistää hyveen edistämisen ja paheen ehkäisemisen lain käytäntöön panoa. Uuden säännön mukaan naiset eivät saa esiintyä julkisesti ilman Talibanin hyväksymää burkaa.

Määräys on herättänyt voimakkaita reaktioita naisten oikeuksia ja kansalaisyhteiskuntaa ajavissa ryhmissä sekä Afganistanissa että maan rajojen ulkopuolella. Asiasta keskustellaan sosiaalisessa mediassa, on järjestetty salaisia protesteja, burkien polttamisia sisätiloissa ja avoimia mielenosoituksia ulkomailla. Aktivistit yksiselitteisesti tuomitsevat uuden sortotoimen. Heidän mukaansa se halvaannuttaa edelleen yhteiskuntaa ja loukkaa sekä naisten ihmisarvoa että myös islamilaisia arvoja.

Kieltojen lista vain pitenee

Heratissa asuva Kausar on tilanteesta ahdistunut.

– Olemme yli neljä vuotta sietäneet vaikeaa elämäntilannettamme. Kuinka kauan se ylipäätään kestää? Emme voi enää pidempään elää häkissä. Käytämme jo nyt Talibanin vaatimaa peittävää hijabia, mutta burkaan emme suostu. Emme kestä sitä.

Talibanin valtaannousun jälkeen naisiin kohdistuvat rajoitukset ovat lisääntyneet tasaisesti. Kieltojen lista on jo nyt pitkä: koulujen ja yliopistojen sulkeminen naisilta, työssäkäynnin estäminen, hijabin käytön lisääminen, musiikin kieltäminen, matkustamisen estäminen ilman miespuolista saattajaa, kodin ulkopuolella liikkumisen rajoittaminen tai vaikkapa kuntosalien tai kauneussalonkien sulkeminen. Nyt lista kasvaa jälleen pakollisella burkan käytöllä.

Kausar jatkaa.

– Ennen Talibania mieheni ja minä työskentelimme puolustusvoimissa, minä tarkastajana ja hän logistiikassa. Meidän elämämme, kuten tuhansien kaltaistemme perheiden elämä, muuttui täydellisesti Talibanin paluun jälkeen. Monet puolustusvoimissa työskennelleet miehet ja naiset erotettiin, ja uusia työmahdollisuuksia on ollut tarjolla todella vähän. Nyt koko perheemme, mukaan lukien neljä lastamme, tekee päivätyötä pienessä teollisuusyrityksessä Heratissa, jotta saamme perheemme perustarpeet hoidettua. Palkkamme on todella pieni.

Kausar työskentelee yrityksessä 26 muun naisen kanssa täysin erillään miehistä naisjohtajien alaisuudessa. Työpaikalla käytetään täyttä hijabia. Siitä huolimatta Taliban uhkaa jatkuvasti yrityksen johtoa naisten työpaikkojen lakkauttamisella, koska burkaa ei käytetä.

– Minusta tuntuu, että naisilta sulkeutuu uusia ovia päivittäin. Elämä on täynnä pelkoa ja huolta, mutta me jatkamme ja yritämme saada ainakin lastemme perustarpeet tyydytettyä.

Uusi sääntö haittaa sairaaloiden toimintaa

Heratin aluesairaalassa uuden burka-säännön seuraukset ovat olleet vakavia. Sairaanhoitajat Sakina ja Roya kertovat, kuinka Hyveen ja paheen virasto on estänyt naispotilaiden ja sairaalan henkilöstön pääsyn sairaalaan, jos nämä eivät ole käyttäneet burkaa. Tohtori ja yleiskirurgi Shabnam Fazali on viivyttänyt tahallaan useiden kollegoidensa kanssa burkan käyttöä. Hänen aviomiehensä, kansalaisaktivisti Qudus Khatibi, jakoi sairaalan kokemuksia sosiaalisessa mediassa.

Se sai monet kansalaiset ja aktivistit vastustamaan burka-pakkoa. Tohtori Fazali pidätettiin, mutta päästettiin pian vapaalle jalalle yhteisön vanhempien jäsenten puututtua tilanteeseen. Tapaus osoitti, kuinka tärkeää on, että naisia ylipäätään vielä työskentelee julkisissa ammateissa.

Nöyryytystä ja potkuilla uhkailua

Shukria työskentelee alaluokkien opettajana yksityisessä koulussa. Hän kertoo hankaluuksista, jotka johtuvat uusista burka-määräyksistä.

– Käytän täyttä hijabia, mutta en voi käyttää burkaa, koska en voi hengittää kunnolla sen takaa. Olen selittänyt asian naispuolisille Talibanin virkamiehille, mutta he eivät kuuntele selitystäni. Parina viime päivänä minua on nöyryytetty asian vuoksi säännöllisesti ja uhattu potkuilla.

Shukria elättää yksin perheensä ja sairaat vanhempansa.

– Olen todella huolissani, että voin menettää ainoan tulolähteeni näiden epäoikeudenmukaisten sääntöjen takia. Opiskelin vuosia ja pystyisin palvelemaan yhteisöäni hyvin, mutta Talibanin paluu on muuttanut jokaisen ihmisen elämän. Erityisesti tämä koskee naisia, sillä Afganistan on muuttunut naisvankilaksi.

Taliban pyrkii esittämään burkan ”Islamistisena hijabina”. Kaksi heratilaista teologia, koraanin kommentaattorina tunnettu Obaidullah Abaid sekä Mawlawi Abdul Kabir Labib haluavat kuitenkin selventää burkan uskonnollista tulkintaa.

Teologien mukaan burkaa ei esitellä Koraanissa tai islamilaisessa lainkäytössä islamilaisena hijabina. Heidän mukaansa hijab tarkoittaa vain löysää vaatetusta, jonka tarkoituksena ei ole piilottaa naisen kasvoja ja silmiä.

Jopa Talibania tukenut oppinut Mawlawi Fazl-ur-Rahman Ansari vahvisti puheessaan, että burka ei tarkoita islamilaista hijabia. Burkan voidaan ajatella olevan ”Afgaani hijab”, naisille tarkoitettu virkapuku, jonka käyttöä Ansari kannattaa.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä, samoin haastateltavien oikeat nimet.