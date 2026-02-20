Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski?

– Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti maahanmuuttajille työvelvollisuutta sosiaaliturvan vastineeksi: siivousta, risujen keräämistä, “yksinkertaisia tehtäviä”, jotka eivät muka vie keneltäkään oikeaa työtä.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

"Jos työvelvoite koskisi vain yhtä väestöryhmää, rikottaisiin lakia."

– Olemme peranneet esityksen ongelmia ja osallistuneet laajasti some-keskusteluun asian tiimoilta. Ajatus on perustuslain ja työmarkkinoiden logiikan vastainen. Jos työvelvoite koskisi vain yhtä väestöryhmää, rikottaisiin lakia. Jos se koskisi kaikkia, rakennettaisiin Suomeen rinnakkaiset halpatyömarkkinat.

– Purra viittasi Tanskaan, mutta unohti olennaisen. Tanskan malli perustuu korkeaan ansioturvaan ja vahvoihin työllisyys- ja kotoutumispalveluihin. Suomessa hallitus on leikannut juuri näitä: palkkatukea, työttömyysturvan suojaosia, kuntien työllisyys- ja kotoutumispalveluiden rahoitusta sekä ammatillista koulutusta.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Olen nostanut esiin sitä, että Perussuomalaiset on ajamassa Suomessa yhä lisää heikennyksiä maahanmuuttajien kotoutumiseen ja kielikoulutuksiin, joka on aivan päinvastainen suunta kuin Tanskan malli.

– Tämä vahingoittaa suomalaista vapaan sivistystyön koulutuskenttää, kuten kansanopistoja, kansalaisopistoja ja kesäyliopistoja.

– Hallitus on kevään aikana tuomassa eduskuntaan esityksen, joka romuttaisi kotoutumiskoulutuslakia niin, että vapaan sivistystyön kielikoulutustehtävä ja siten opistojen laaja koulutuskapasiteetti ja sen rahoitus poistettaisiin kertaheitolla.

Vaikuttaa siltä, että hallituksen tavoitteena on rapauttaa kotoutumisen palvelut ja syyttää kotoutumisen epäonnistumisesta yksilöä. Tämä resepti toimii, jos tavoitteena on lisätä yhteiskunnallisia ongelmia ja rasistisia asenteita.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Alkuviikon keskustelu hallituksen esityksestä kansalliseksi energia- ja ilmastostrategiaksi olisi voitu käydä laajempaa mediakeskustelua. Miksi hallitus toi eduskunnalle niin ponnettoman ehdotuksen, joka ei sisällä juuri mitään toimia?

– Hallitus ei edes yritä näyttäytyä ilmastopoliittisesti uskottavana. Sen sijaan hallitus näyttää laskevan EU-maiden kollektiivisen epäonnistumisen varaan.

– Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka tulisi asettaa kaiken päätöksenteon keskiöön ihmisten ja planeetan hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Olin tiistaina Musiikkitalolla loppuunmyydyssä ”Nouse luonto”- konsertissa, jossa joukko suomalaisen nykykansanmusiikin kansainvälisesti tunnetuimpia artisteja kokoontui konsertoimaan luonnon monimuotoisuuden puolesta.

– Lavalla nähtiin Maija Kauhanen, Antti Paalanen, Kimmo Pohjonen, Piia Kleemola, Frigg, Akkajee, Desiree Saarela, Kasvu, Anette Åkerlund, Juurakko, Oma Ensemble, Näppärit, Philomela ja Mehrnoosh Zolfaghari.

– Konsertin tuotto lahjoitettiin Luonnonperintösäätiölle, joka suojelee kokoon saaduilla varoilla metsäalueen.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmisto­liiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.