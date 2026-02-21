Kuuba kiristi maanantaina 9. helmikuuta hätä- ja säästötoimia polttoainepulan vuoksi. Taustalla on Yhdysvaltojen päätös rangaista tulleilla maita, jotka toimittavat öljyä Kuubaan. Saarivaltio tarvitsee tuontiöljyä energiantuotannossaan.

Hallitus on määrännyt nelipäiväisen työviikon, laajentanut etätyötä ja siirtänyt korkeakouluopetuksen verkkoon. Polttoaineen myyntiä yksityishenkilöille on rajoitettu.

Vaikutukset näkyvät Havannan ja muiden kaupunkien autioituneilla kaduilla. Bussivuoroja on karsittu, taksimaksut ovat nousseet ja monet työntekijät eivät pääse työpaikoilleen. Sosiaalisessa mediassa järjestetään kimppakyytejä, ja osa hotellityöntekijöistä on muuttanut työpaikalleen asumaan säästääkseen liikkumisessa.

ILMOITUS ILMOITUS

Polttoainepula heijastuu suoraan matkailuun, joka on Kuuban tärkein tulonlähde. Kaupalliset lentokoneet eivät saa enää tankata Kuubassa, mikä on pakottanut lentoyhtiöitä perumaan lentojaan tai tekemään välilaskuja esimerkiksi Dominikaaniseen tasavaltaan.

Vähän käytettyjä hotelleja on suljettu ja turistit on keskitetty avoinna oleviin majoituskohteisiin osana energiansäästöohjelmaa.

Polttoainetta jonotetaan tuntikausia

Autoilijoille on käytössä uusi sovellus, jonka avulla he saavat tietää, minä viikonpäivänä voivat tankata enintään 20 litraa polttoainetta. Tavoitteena on vähentää jonoja, toistaiseksi vaihtelevin tuloksin.

Havannan huoltoasemilla jonot ovat silti pitkiä. Polttoainetta saa pääasiassa asemilta, joilla maksu suoritetaan Yhdysvaltain dollareilla (noin 1,30 dollaria eli noin 1,10 euroa litralta), tai vaihtoehtoisesti epävirallisilla markkinoilla noin kahden dollarin eli noin 1,7 euron litrahintaan.

Valtion sovelluksen kautta polttoainetta voi ostaa Kuuban pesoilla, mutta jonossa odottaa usein tuhansia ihmisiä.

– Voi mennä kuukausia ennen kuin vuorosi tulee, sanoo havannalainen valokuvaaja Mario Fernández.

Meksiko etsii keinoja auttaa

Yhdysvaltojen toimet kohdistuvat erityisesti Meksikoon, joka nousi Kuuban suurimmaksi öljyntoimittajaksi Venezuelan toimitusten pysähdyttyä. Viimeinen meksikolainen öljytankkeri saapui Havannaan 9. tammikuuta.

Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum on kuvannut öljytoimituksia humanitaariseksi avuksi, joka perustuu sopimuksiin valtiollisen Pemex-yhtiön ja Kuuban hallituksen välillä.

Yhdysvaltojen tullimääräyksen jälkeen Sheinbaum ilmoitti etsivänsä tapoja tukea Kuuban kansaa vaarantamatta Meksikoa. Sunnuntaina 8. helmikuuta kaksi Meksikon laivaston alusta toi Kuubaan 814 tonnia elintarvikkeita ja muita tuotteita, kuten maitojauhetta.

Sheinbaum kertoi, että Meksiko pyrkii diplomaattisin keinoin palauttamaan öljytoimitukset.

– Kuuban kansaa ei voi kuristaa näin. Se on hyvin epäoikeudenmukaista, hän sanoi.

Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel kiitti Meksikoa sosiaalisessa mediassa.

– Kiitos, Meksiko. Solidaarisuudesta, läheisyydestä ja aina lämpimästä halauksesta Kuuballe, hän kirjoitti.

Kuubalaiset ovat tottuneet toistuviin kriiseihin, mutta polttoainepula uhkaa lamauttaa arjen uudella tavalla.

– Haluamme vain selviytyä omillamme, kuten aina ennenkin. En usko, että Kuuban hallitus pettäisi meitä, tai että kansainvälinen yhteisö uhrautuisi vuoksemme tulliuhan alla, sanoo havannalainen yksityisliikkeen myyjä Rocío Leyva.