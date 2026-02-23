Maaliskuussa 2025 nähtiin yksi naisten jalkapallon historian puhutuimmista hetkistä, kun meksikolaisseurojen Tigres de Nuevo Leónin ja Guadalajaran välisessä ottelussa Jenni Hermoso syötti pallon rangaistusalueelle, josta sen nappasi Lizbeth Jacqueline ”Maga” Ovalle. Selin maaliin seissyt Maga potkaisi pallon kengänpohjallaan ja lähes akrobaattisella liikkeellä maaliverkon yläkulmaan. Ovalle nimesi maalin ”katkaravuksi”, ja selostajat kutsuivat sitä ”käänteiseksi skorpionipotkuksi”.

Puoli vuotta myöhemmin Yhdysvaltojen naisten jalkapalloliigan merkittävimpiin seuroihin lukeutuva Orlando Pride ilmoitti solmineensa sopimuksen Maga Ovallen kanssa. Meksikolaisen keskikenttäpelaajan siirto Tigresistä maksoi 1,38 miljoonaa euroa, joka on suurin koskaan maksettu siirtosumma naisten jalkapallon historiassa.

26-vuotiaan Ovallen siirtyminen yhdysvaltalaiseen huippuseuraan on merkittävä virstanpylväs, mutta naisten jalkapallo on yhä kaukana miesten jalkapalloteollisuuden jopa satojen miljoonien sopimuksista.

Maailman parhaana pelaajana pidetty ja kolmen perättäisen Kultaisen pallon voittaja, katalonialainen Aitana Bonmatí, on kuitenkin arvioinut, että Maga Ovallen kaltaiset siirtouutiset tulevat tulevaisuudessa yleistymään.

Silti Orlando Priden maksama siirtokorvaus jää kauas miesten jalkapallon huippusiirroista. Esimerkiksi Neymarista maksettiin 222 miljoonaa euroa, Kylian Mbappésta 180 miljoonaa ja Cristiano Ronaldosta 100 miljoonaa euroa.

Naisten jalkapallon lyhyt historia

Naispelaajat ovat murtaneet ennakkoluuloja ja syrjiviä rakenteita raivatakseen tiensä kentille ja stadioneille. He ovat kamppailleet stereotypioita, mieskollegoiden vähättelyä, seurajohtajien ja viranomaisten tuen puutetta, sponsorien nihkeyttä, seksuaalista ahdistelua sekä urheilujournalismin välinpitämättömyyttä vastaan.

Miesten ja naisten jalkapallon epätasapainoa selittää osin historiallinen kehitys. Miesten jalkapallo sai virallisen alkunsa vuonna 1904, kun taas naisten jalkapallon katkonainen kehitys sai Euroopassa virallisen tunnustuksen vasta vuonna 1970. Senkin jälkeen laji säilyi lähes amatöörimäisenä aina 2000-luvun alkuun asti, jolloin ammattilaistuminen alkoi vähitellen yleistyä.

Fifan järjestämä ensimmäinen miesten maailmanmestaruusturnaus pelattiin Uruguayssa vuonna 1930. Naisten jalkapallon ensimmäinen maailmanmestaruusturnaus pelattiin yli kuusikymmentä vuotta myöhemmin Kiinassa vuonna 1991. Sen jälkeen turnaus on järjestetty yhdeksän kertaa, viimeksi vuonna 2023 Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Kymmenes naisten MM-turnaus pelataan Brasiliassa vuonna 2027, ja siihen osallistuu 32 maajoukkuetta.

Fifaan kuuluvilla kansallisilla liitoilla on nykyään velvollisuus järjestää sekä miesten että naisten sarjat. Miesten tapaan myös naisille on järjestetty maailmanmestaruuskilpailuja aikuisten sekä alle 20- ja alle 17-vuotiaiden ikäluokissa. Samoin suurimmat kansainväliset seurakilpailut on avattu naisille, ja erityisesti eurooppalaiset turnaukset ovat nousseet kilpailullisesti korkeatasoisiksi.

Alex Morgan, Maga ja Jenni

Maga Ovallen siirtymiseen Orlando Prideen liittyy siirtosumman lisäksi myös vahvaa symboliikkaa. Seura antoi hänelle pelinumeron 13, jota kantoi vuosien ajan seuran ja Yhdysvaltain maajoukkueen ikoni Alex Morgan. Morgan päätti uransa vuonna 2024, 34-vuotiaana ja odottaessaan toista lastaan.

Jalkapalloilijana, kirjailijana ja mallina tunnettu Morgan on kirjoittanut nimensä naisten jalkapallon historiaan paitsi urheilusaavutuksillaan myös kamppailullaan nais- ja miespelaajien taloudellisen tasa-arvon puolesta.

Alex Morgan ja Megan Rapinoe käynnistivät vuonna 2019 liikkeen, jonka tavoitteena oli kaventaa palkkaeroja ja lopettaa syrjintä. He olivat myös keskeisessä roolissa, kun Yhdysvallat voitti samana vuonna neljännen maailmanmestaruutensa Ranskassa.

Samana vuonna myös Espanjassa naisten liigan pelaajat menivät lakkoon vaatiakseen parempia palkkoja, minkä seurauksena maan jalkapalloliitto nosti naistenliigan tuen 3 miljoonasta eurosta 27 miljoonaan euroon. Se oli keskeinen tekijä, kun Espanja voitti naisten maailmanmestaruuden vuonna 2023 kukistamalla Englannin finaalissa.

Naisjalkapalloilijat ovat joutuneet kamppailemaan myös seksuaalista ahdistelua vastaan. Kun Espanjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Luis Rubiales suuteli väkisin maajoukkueen kapteenia Jenni Hermosoa, teko herätti laajaa paheksuntaa ja johti lopulta Rubialesin eroon ja oikeudenkäyntiin.

Meksikon Pachucassa tuolloin pelannut Hermoso tarvitsi psykologista tukea selvitäkseen mediakohusta ja vetäytyi tilapäisesti harjoittelusta. Vuonna 2024 hän siirtyi Tigresiin, samaan seuraan kuin Maga Ovalle. Yhdessä he tekivät maaliskuussa 2025 historiallisen katkarapumaalin, joka toi Ovallelle Fifan Marta-palkinnon.

Palkinto on nimetty brasilialaisen Marta Vieira da Silvan mukaan ja vastaa miesten Puskás-palkintoa. Marta oli itse ensimmäinen palkinnon saaja vuonna 2024 tehtyään voittomaalin Orlando Priden paidassa.

Kolumbiasta ja Haitista Espanjan huippuseuroihin

Linda Caicedo oli viisivuotias, kun hän liittyi ainoana tyttönä pojille tarkoitettuun jalkapallokouluun Kolumbian Valle del Caucassa. Vain 18-vuotiaana Caicedo oli yksi vuoden 2023 naisten MM-kisojen kirkkaimmista tähdistä. Kolumbian maajoukkue oli turnauksen menestynein latinalaisamerikkalainen joukkue ja eteni puolivälieriin, joissa se hävisi Englannille. Englanti puolestaan eteni finaaliin, jossa se hävisi Espanjalle. Kisojen jälkeen Real Madrid hankki kolumbialaisen riveihinsä.

Espanjan mestarijoukkueessa loisti puolestaan, FC Barcelonan pelaaja ja Päiväntasaajan Guineasta muuttaneen äidin tytär, 19-vuotias Salma Paralluelo Ayingono. Vuoden 2023 MM-turnaus nosti esiin myös Melchie Dumornayn. 22-vuotias Haitissa syntynyt pelaaja on noussut ranskalaisen Olympique Lyonin tähdeksi. Lyon on Ranskan menestynein naisten seura, ja siellä pelaa myös Chilen maajoukkueen maalivahti Christiane Endler.

Naiset ovat yhä näkyvämmässä roolissa myös jalkapalloon liittyvässä urheiluviihteessä, joka liikuttaa valtavia taloudellisia resursseja pelaajasopimuksista ja palkoista mainostuloihin ja televisio-oikeuksiin. Kyse ei ole vain liiketoiminnasta, vaan myös laajasta sosiaalisesta ilmiöstä.

Jalkapallo on pitkään ollut unelmien kenttä köyhille pikkupojille, jotka ovat potkineet itse tehtyä palloa rannoilla, kaduilla ja joutomailla haaveillen Lionel Messin, Kylian Mbappén tai Cristiano Ronaldon kaltaisesta urasta. Mikäli naisten jalkapallon noste jatkuu, se voi tulevaisuudessa olla unelma myös ammattilaisuudesta haaveileville tytöille, jotka vetävät ylleen fanittamansa Jenni Hermoson, Maga Ovallen tai Linda Caicedon pelipaidan.