Muoviastioiden lämmittäminen mikroaaltouunissa voi vapauttaa satojatuhansia mikro- ja nanomuovihiukkasia muutamassa minuutissa. Mukana voi olla myös myrkyllisiä kemikaaleja. Greenpeace nosti asian esille tänään tiistaina tiedotteessaan, jossa se kertoi kansainvälisen selvityksensä tuloksista.

Järjestö arvioi, että nykyinen sääntely on riittämätöntä mikromuovien ja kemikaalien kitkemiseksi. Se huomauttaa, että kuluttajia ympäri maailman johdetaan myös harhaan ”mikroaaltouunin kestävä” -merkinnöillä.

Muovipakkausten osuus kaikesta muovista on maailmanlaajuisesti noin 36 prosenttia ja muovintuotannon arvioidaan yli kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2050 mennessä.

Miljoonia epäpuhtauksia

Greenpeacen raportti Are We Cooked? The Hidden Health Risks of Plastic-Packaged Ready Meals tarkasteli 24:ää tuoretta vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta. Tarkastelu osoitti, että ”lämmitysturvallisina” markkinoidut einestuotteet altistavat miljoonat ihmiset näkymättömille epäpuhtauksille joka päivä.

Tutkimuksissa on muun muassa havaittu, että viiden minuutin mikrolämmittämisen jälkeen elintarvikkeita jäljitteleviin aineisiin liukeni 326 000 – 534 000 hiukkasta. Määrä on jopa seitsenkertainen uunilämmittämiseen verrattuna.

Lisäksi kävi ilmi, että kuumentaminen lisää muovien liukenemista ruokaan dramaattisesti. Useissa tutkimuksissa yleisistä muovilaaduista, kuten polypropeenista ja polystyreenistä, liukeni ruokaan tai elintarvikesimulantteihin kemiallisia lisäaineita, kuten pehmittimiä ja hapettumisenestoaineita.

Muoveissa tiedetään käytettävän tai esiintyvän yli 4 200:aa vaarallista kemikaalia, joista suurinta osaa ei säännellä elintarvikepakkauksissa. Niissä on aineita, jotka on yhdistetty syöpään, hedelmättömyyteen, hormonitoiminnan häiriöihin ja aineenvaihduntasairauksiin.

Greenpeace muistuttaakin siitä, että muovien kemikaaleja on jo kehoissamme. Ihmisistä on löydetty vähintään 1 396:ta erilaista elintarvikemuovien kemikaalia. Altistuminen yhdistetään yhä useammassa tutkimuksessa neurologisiin kehityshäiriöihin, sydän- ja verisuonitauteihin, lihavuuteen sekä tyypin 2 diabetekseen.

Tutkimuksista käy ilmi myös se, että vanhat, naarmuuntuneet tai uudelleenkäytetyt astiat ovat vaarallisimpia, koska kulunut muovi vapauttaa lähes kaksinkertaisen määrän mikromuovihiukkasia uusiin pakkauksiin verrattuna. Kuluttajille mikroaaltouunin kestävinä ja turvallisina markkinoidut pakkaukset voivat siis uudelleen käytettyinä olla vielä isompi terveysriski.

36 prosenttia kaikesta muovista

– Ihmiset uskovat tekevänsä vaarattoman valinnan ostaessaan ja lämmittäessään muoviin pakatun aterian. Todellisuudessa altistumme mikromuovien ja vaarallisten kemikaalien cocktailille, jonka ei pitäisi koskaan päätyä ruokaamme, Graham Forbes toteaa. Hän on Greenpeacen maailmanlaajuisen muovikampanjan johtaja.

– Puutteellinen sääntely ja elintarvike- ja muovialan onnistunut lobbaus ovat muuttaneet keittiömme testilaboratorioiksi. Tämä analyysi osoittaa, että valmistajien väitteet ‘mikron kestävistä’ pakkauksista ovat pelkkää toiveajattelua.

Hän huomauttaa myös, että muoviin pakatut valmisateriat ovat yksi globaalin ruokajärjestelmän nopeimmin kasvavista lohkoista, koska kotitaloudet käyttävät yhä enemmän eineksiä. Saksalaisen tiedon keräämiseen erikoistuneen online-alustan Statistan mukaan valmisaterioiden tuotantomäärä oli vuonna 2024 maailmanlaajuisesti 71 miljoonaa tonnia eli keskimäärin 12,6 kiloa henkilöä kohden. Myös valmisaterioiden hintojen ja niistä saatavien tulojen ennustetaan nousevan.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) analyysi osoittaa puolestaan, että muovipakkausten osuus kaikesta muovista on noin 36 prosenttia. Maailmanlaajuisen muovintuotannon arvioidaan yli kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2050 mennessä.

Sääntely laahaa jäljessä

Greenpeace vetoaa YK:n jäsenmaihin, jotka neuvottelevat YK:n maailmanlaajuisesta muovisopimuksesta. Greenpeace vaatii lopettamaan hallitsemattoman ja sääntelemättömän muovi- ja kemikaalisaastumisen, joka vaarantaa ihmisten terveyden.

Greenpeace huomauttaa, että sääntely ei ole pysynyt kehityksen tahdissa. Se arvioi, että elintarvikepakkauksista vapautuvista mikromuoveista on tarjolla riittämätöntä sääntelyohjeistusta ympäri maailmaa. Merkinnät kuten ”mikroaaltouunin kestävä” tai ”uuninkestävä” antavat kuluttajille valheellisen turvallisuuden tunteen.

Raportti ennustaa, että muovikriisi noudattaa samaa kaavaa, joka on nähty aiemmin tupakan, asbestin ja lyijyn kohdalla. Vaikka tieteelliset varoitusmerkit ovat musertavia, vastassa ovat teollisuuden vastalauseet, lobbaus ja sääntelyn viivästyminen.