Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi eduskunnassa voimistunutta keskustelua lihantuotannon kasvattamisesta ilmastonmuutoksen tuomien mahdollisuuksien nimissä.

Hän viittaa siihen, että jotkut kansanedustajat näkevät kuivuuden lisääntyminen mahdollisuudeksi suomalaisen lihan viennin kasvulle. Maaseudun tulevaisuus -lehti on esimerkiksi uutisoinut Turkin kiinnostuksesta tuottaa naudanlihaa Suomessa Turkissa lisääntyneen vesipulan vuoksi.

Kallista tuotantoa

Honkasalon mielestä lihantuotannon lisäämistä perustellaan virheellisesti huoltovarmuudella ja omavaraisuudella. Hän muistuttaa siitä, että eläinten kasvattaminen vaatii tuotettuihin kaloreihin nähden erittäin paljon resursseja, usein myös ulkomailta.

"Jos oikeisto haluaisi todella miettiä uusia mahdollisuuksia, tulisi katse kääntää kasviproteiineihin."

– Lihantuotannolla on selvä yhteys ilmaston kuumenemiseen. Ympäristökriisi nähdään täällä siis mahdollisuutena edistää kestämätöntä talouden osaa. Nämä kollegoiden visioinnit ovat niin jälkijättöisiä että hävettää, Honkasalo toteaa tiedotteessaan tänään perjantaina.

Katse kasviproteiiniin

Honkasalo sanoo, että Suomen ruokasektorin suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kasvipohjaisissa ratkaisuissa. Niissä hän arvioi Suomen voivan nousta kansainväliseksi edelläkävijäksi.

– Jos oikeisto haluaisi todella miettiä uusia mahdollisuuksia, tulisi katse kääntää kasviproteiineihin. Kasvipohjainen sektori sisältää valtavasti innovaatiomahdollisuuksia ja siten myös kestäviä talouskasvun siemeniä.

Honkasalon mukaan Suomen tulee suunnata ruokapolitiikkaansa nyt ratkaisuihin, jotka edistävät kestävää ruoantuotannon murrosta sekä vahvistavat aidosti omavaraisuutta ja vähentävät ympäristökuormitusta.