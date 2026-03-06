Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton turkulainen kansanedustaja Timo Furuholm?

– Hallituksen esitys ydinaserajoitusten poistamisesta lainsäädännöstä. On täysin käsittämätöntä, että hallitus toi julki tämän kokoluokan esityksen ilman parlamentaarista valmistelua ja hatarin perusteluin.

– Suomen pitkä linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on ollut täysin päinvastainen, vaikkakin NATO-jäsenyys toi ydinasepolitiikan lähemmäksi.

"Kysymyksiä on tällä hetkellä enemmän kuin vastauksia."

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Vasemmistoliiton linja on selvä: me emme hyväksy tällaista muutosta. Tämä ei paranna millään tapaa Suomen tai laajemmin alueemme turvallisuutta muutenkin epävarmassa turvallisuustilanteessa.

– Suomen lainsäädäntö ollut poikkeuksellinen ydinaseiden suhteen ja tämä on ollut myös luottamuksen viesti kansalaisille, ettei maassamme ole ydinaseita. Nyt me olemme menossa kerta heitolla tilanteeseen, jossa mitään rajoitteita ei ole.

– En usko tämän vahvistavan luottamusta myöskään kansalaisissa ja hallituksen onkin avattava syitä päätöksen takana avoimesti.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Puolustusvaliokunnan jäsenenä asia on tietenkin työllistänyt ja vaatinut perehtymistä.

– Olen yrittänyt viestittää omia näkemyksiäni myös ryhmän käyttöön, jotta kaikille piirtyy mahdollisimman hyvä kuva asiasta. On selvää, että kysymyksiä on tällä hetkellä enemmän kuin vastauksia.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Ajokorttilaki tuli eduskuntaan. Sen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ajokorttiehtoja kiristämällä.

– On tärkeää käydä esitys tarkkaan läpi, jotta tarkoituksenmukaiset keinot otetaan käyttöön. Tavoitteena on erityisesti nuorten liikennekuolemien vähentäminen.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Turun Vasemmistoliiton kevätkokous. Rakastan kaupunkipolitiikkaa ja sen rooli on vahvistunut entisestään huonon hallituspolitiikan jäljiltä.

– Turussa isoin kysymys on raitiotie – toivottavasti saamme sen.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmisto­liiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.