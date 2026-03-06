Ydinaserajoitusten purkaminen ei lisää Suomen turvallisuutta ja se antaa aivan väärän signaalin tässä maailmantilanteessa. Näin arvioivat vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen yhteisessä tiedotteessaan perjantaiaamuna.

”Dramaattinen muutos”

He viittaavat oikeistohallituksen esitysluonnokseen, josta puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotti torstaina. Lausuntokierrokselle lähtevällä esitysluonnoksella pyritään mahdollistamaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa. Häkkänen perusteli lain muutostarpeita tarpeella maksimoida Suomen turvallisuus, eikä hän pitänyt muutoksia dramaattisena.

– Ydinaserajoitteiden purkaminen olisi dramaattinen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen muutos, Koskela sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

"Rajoitusten purkaminen ei paranna kenenkään turvallisuutta."

– On selvää, että Suomeen ei pidä jatkossakaan olla mahdollista tuoda ydinaseita. Rajoitusten purkaminen ei paranna kenenkään turvallisuutta. Vaarana on myös, että ydinaseriisunta entisestään heikentyy myös globaalisti.

”Ei mitään tarvetta”

Pekosen mielestä muutos olisi turha.

– Ydinaserajoitteiden purkaminen on täysin kokoomuksen poliittinen linjaus, jolla ei ole mitään Nato-integraation edellyttämiä lainsäädännön uudistamisen tarpeita. Nato-jäsenyys ei edellytä Suomelta muutoksia ydinenergialakiin, Pekonen sanoo.

Koskela ja Pekonen huomauttavat, että muillakin Nato-mailla on rajoituksia ydinaseita koskien. Esimerkiksi Liettuan perustuslaki kieltää joukkotuhoaseet Liettuan maaperällä. Muissa pohjoismaissa on puolestaan kansalliset poliittiset linjaukset siitä, että ydinaseet ovat kiellettyjä niiden maaperällä rauhan oloissa.

– Lakiuudistuksen jälkeen Suomi olisi siis ainoa pohjoismaa ilman selviä laillisia tai poliittisia rajoitteita ydinaseita koskien. Mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt, Koskela kysyy.

– Tässä on nyt äärimmäisen tärkeää pitää pää kylmänä. On tärkeää rauhoittaa Suomen oma alue. Rauhaa ei edistetä lisäämällä ydinaseita vaan vähentämällä niitä. Ydinaseet ovat tuhoisin ihmiskunnan keksintö, Pekonen muistuttaa.