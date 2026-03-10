Amnesty International muistuttaa siitä, että lisääntymisterveydenhuollon järjestelmällinen tuhoaminen Gazassa on osa Israelin toimia, jotka edistävät käynnissä olevaa kansanmurhaa.

Järjestön Suomen osasto korostaa maanantaiaamuna lähettämässä tiedotteessa sitä, että Gazan terveydenhuollon romahduksen vuoksi aliravitut äidit synnyttävät pakolaisleirien kylmissä ja likaisissa oloissa. Ylikuormitetuilla synnytysosastoilla jopa kolme vastasyntynyttä joutuu jakamaan yhden keskoskaapin.

Terveydenhuolto romahdutettiin

Amnesty arvioi, että Israelin aiheuttama tuho Gazassa on romahduttanut alueen terveydenhuollon. Se näkyy muun muassa siinä, että pitkäaikaissairauksien, kuten syöpien, hoidot ovat keskeytyneet. Monet naiset joutuvat synnyttämään ilman asianmukaista hoitoa ja toipumaan epähygieenisissä oloissa. Raskauden aikana naiset kärsivät nälästä ja sairauksista.

Israel on järjestelmällisesti pyrkinyt tuhomaan Gazan seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon.

Israel rajoittaa hätäavun toimittamista, ja Gazassa on yhä pulaa muun muassa ruuasta, lääkkeistä, lääkinnällisistä laitteista sekä vedenpuhdistukseen ja tuhottujen rakennusten raivaukseen tarvittavista välineistä.

Järjestön mukaan Israel lisäksi viivästyttää sairaiden evakuointeja, vaikka yli 18 500 palestiinalaista tarvitsee kiireellistä hoitoa, jota Gazassa ei ole saatavilla. Erityisen vaikeassa asemassa ovat syöpää sairastavat naiset: Amnestyn haastattelemat potilaat kertovat hoitojensa viivästyneen kemoterapialääkkeiden puutteen vuoksi.

– Gazassa raskaana olevat ja imettävät naiset, vauvojen ja pienten lasten äidit, pitkäaikaissairaat ja vammaiset, vakavista vammoista toipuvat sekä lesket käyvät päivittäistä selviytymistaistelua armottomissa olosuhteissa, Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnès Callamard sanoo.

– Heidän oikeuksiensa järjestelmällinen rapauttaminen ei ole sodan valitettava sivutuote; se on naisiin ja tyttöihin kohdistuva sodankäynnin muoto ja seurausta Israelin harkituista toimista.

Tavoitteena lisääntymisterveydenhuollon tuhoaminen

Amnestyn haastatteleman hoitohenkilökunnan mukaan Gazassa suurin osa synnyttämään tulevista naisista kärsii aliravitsemuksen seurauksena anemiasta sekä saastuneen veden ja epähygieenisten olojen aiheuttamista infektioista. Lääkinnällisten laitteiden puuttuessa potilaita ei usein voida tutkia asianmukaisesti, ja joissain tapauksissa sairaalat ovat joutuneet nukutusten yhteydessä turvautumaan vanhentuneeseen anestesiaan.

Terveydenhuollon ammattilaisten mukaan olosuhteet ovat lisänneet ennenaikaisia synnytyksiä, raskaana olevien ja imettävien aliravitsemusta sekä äitien kokemaa raskaudenaikaista ahdistusta ja synnytyksen jälkeistä masennusta. Lisäksi äideillä ja vastasyntyneillä on kylmyydestä, saasteista ja heikoista elinoloista johtuvia hengitystieoireita.

YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPA:n mukaan Gazan synnytysyksiköt toimivat 150–170 prosentin kapasiteetilla, ja jopa kolme vastasyntynyttä voi joutua jakamaan yhden keskoskaapin.

Vuonna 2025 YK:n riippumaton tutkintakomissio totesi, että Israel on järjestelmällisesti ja tarkoituksellisesti pyrkinyt tuhomaan Gazan seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon. Teot täyttävät kaksi kansanmurhan vastaisessa sopimuksessa kiellettyä tekoa: sellaisten elinolosuhteiden luomisen, joiden tarkoituksena on kansanryhmän fyysinen tuho, sekä syntyvyyden supistamisen.

WHO:n mukaan lähes 60 prosenttia Gazan terveydenhuollosta on lamautettu. Lokakuun 2025 jälkeen noin 46 prosenttia välttämättömistä lääkkeistä on loppunut.

Gaza unohtuu

Amnestyssa ollaan huolissaan myös siitä, että Israelin ja Yhdysvaltojen iskut Iraniin uhkaavat piilottaa Gazan humanitaarisen katastrofin. Vaikka alueella ei enää ole välitöntä nälänhädän uhkaa, Israelin sotatoimien vuoksi suuri osa Gazan palestiinalaisista elää edelleen maansisäisinä pakolaisina eikä pääse hyödyntämään maatalousalueitaan ruuantuotantoon.

Myös hätäavun toimitukset ovat edelleen pitkälti jumissa.

Amnesty vaatii Israelia poistamaan humanitaarisen avun, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden toimittamista vaikeuttavat rajoitukset sekä lopettamaan lääketieteellisten evakuointien viivyttämisen. Lisäksi se vaatii muita maita painostamaan Israelia taloudellisesti kansanmurhan lopettamiseksi. Gazan laiton saarto on purettava ja humanitaaristen järjestöjen on voitava toimia turvallisesti alueella.