Suomalaisia yrityksiä vaivaa epäterve toimintakulttuuri, jossa osingonjako korvaa investoinnit. Näin arvioi Teollisuusliiton pääekonomisti Timo Eklund. Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen yritysten korkeasta osingonjaosta ja investointien vähyydestä.

Eklund toteaa, että rumalta näyttää – Yhteisöveron alennus syytä perua.

– Helsingin pörssin yhtiöt jakavat tänäkin vuonna avokätisesti miljardeja euroja osinkoina, vaikka monien yhtiöiden taloustilanteen valossa se ei ole perusteltua. Tämä ilmiö heijastaa syvempää rakenteellista ongelmaa: yrityksiltä puuttuu johdonmukainen visio tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisestä. Toisin sanoen, rahaa jaetaan omistajille, koska muuta käyttötarkoitusta sille ei keksitä, Eklund kirjoittaa Teollisuusliiton verkkosivuilla.

"Suomella ei ole varaa miljardiluokan kasvutoimiin, jotka eivät tuo kasvua"

– Investointiaste on viime vuosina pysynyt Suomessa kansainväliseen vertailuun nähden matalana.

Osingot ylittävät voitot

Teollisuusliitto seuraa tarkasti toimialojensa yritysten investointeja ja osingonjakoa. Liitto kertoo seurannan perusteella näyttävän siltä, että yritykset eivät käytä voittojaan investointeihin, vaan osinkoihin.

– Usein osinkojen määrä jopa ylittää voitot. Tämä osoittaa, että merkittävällä osalla yrityskenttää ei ole ideoita tai rohkeutta kasvuun, Eklund sanoo.

– Liiketoiminnan kehittämisen sijaan varoja kanavoidaan omistajille. Tässä suhteessa suomalaiset yritykset eroavat kilpailijamaistamme, joissa yritysten kasvu onkin ollut nopeampaa.

Lupaukset jäävät lunastamatta

Eklund arvioi, että osingonjakojen paisuminen kytkeytyy myös poliittiseen kontekstiin.

– Elinkeinoelämän järjestöt lupasivat Petteri Orpon hallitukselle työmarkkina- ja verouudistusten vastineeksi investointien ja työpaikkojen lisääntymisestä. Jo nyt voimme todeta, että nämä lupaukset jäävät lunastamatta, hän toteaa.

– Hallituksen ajama vero- ja työmarkkinapolitiikka ei ole lisännyt yritysten investointihalukkuutta, vaan sen väitetty hyöty on päätynyt osakkeenomistajien taskuihin. Uudistukset eivät muuttaneet osingonjakoa suosivaa ja investointeihin nuivasti suhtautuvaa toimintakulttuuria yhtään kasvuhakuisemmaksi.

Ei yhteisöveron nostolle

Eklund olettaa, että tulossa oleva kahden prosenttiyksikön yhteisöveron lasku kiihdyttää entisestään osinkorallia.

– Yhteisöveron laskulle ei ole vakuuttavia kasvuun ja investointeihin kytkeytyviä perusteita. Pörssiyhtiöiden osingonmaksuun liittyvä uutisointi pitäisi olla viimeinen herätys yhteisöveron laskun nimeen vannoville, hän sanoo.

– Suomella ei ole varaa miljardiluokan kasvutoimiin, jotka eivät tuo kasvua. Yhteisöveron alentaminen on syytä perua hallituksen huhtikuun kehysriihessä.