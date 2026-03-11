Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen arvostelee Orpon hallitusta maaseudun sivuuttamisesta.

– Mää oon ite syntyny Kainuussa Puolangalla ja kasvanu Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla, joten tiiän hyvin, mistä tässä ilmiössä on kyse, hän lisää.

Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli maaseutupoliittisesta selonteosta.

"Maaseuvulla tarvitaan aivan tavallisia perusasioita."

Jokelaisen mukaan selonteko kyllä tunnistaa maaseudun ongelmat, mutta Orpon hallitus ei yritäkään ratkaista niitä, päinvastoin.

– Selonteko puhhuu aivan oikein palavelujen saavutettavuuesta, oikeuenmukasesta siirtymästä, työllisyyestä, koulutuksesta, liikenneköyhyyestä ja ruoantuotannon tulevaisuuesta, oululainen Jokelainen sanoo.

– Murheellista vain on, että samalla tämän hallituksen politiikka pahentaa ongelmia.

maaseutu miehistyy

Jokelainen toteaa hallituksen muun muassa leikkaavan kuntien valtionrahoitusta, kiristävän hyvinvointialueiden säästöjä, vähentävän aluekehitysrahoitusta sekä heikentävän sosiaaliturvaa. Lisäksi Orpon hallituksen päättämät ammatillisen koulutuksen leikkaukset kaventavat koulutusmahdollisuuksia erityisesti pienemmillä paikkakunnilla.

– Nämä heikennykset ossuu ku moukari maaseuvun ihimisiin – vielä kovempaa kuin kaupungeissa, Jokelainen sanoo.

Jokelainen kiinnittää huomiota myös siihen, että Suomen kaupungit naisistuvat samalla, kun maaseutu miehistyy. Väestö on eriytymässä, kun moni suomalainen tyttö muuttaa maaseudulta kaupunkiin mahdollisuuksien perässä.

Hän arvioi, että tällainen kehitys uhkaa yhteisöjen elinvoimaa.

– Suomen ei piä olla maa, jossa nuorten on pakko paeta maaseuvulta. Heijän on voitava halutessaan myös rakentaa sinne oma tulevaisuus. Se on meijän koko Suomen etu, Jokelainen sanoo.

Ei tarvita ihmeitä

Jokelainen huomauttaa, että nuorten olisi mahdollista kouluttautua myös kotiseudullaan, kun siihen panostetaan. Esimerkiksi paikallinen toisen asteen opetus, vapaan sivistystyön oppilaitokset ja omassa maakunnassa sijaitsevat korkeakoulut vahvistaisivat osaamista ja toisivat elinvoimaa.

– Maaseuvun ihimiset ei tarvi jäähäkseen mittään taikatemppuja. Maaseuvulla tarvitaan aivan tavallisia perusasioita. Maaseuvulla tarvitaan koulutusta, työtä ja toimeentuloa. Tarvitaan palaveluita, liikenneyhteyksiä ja toimivaa verkkoa, Jokelainen sanoo.