Vasemmistoliiton kansanedustajan Timo Furuholmin mielestä näyttää siltä, että liikunta- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd.) veti röyhkeästi kotiin päin, eikä toiminut asiassa yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, kun myönsi kahdelle itseään lähellä olevalle kristilliselle nuorisojärjestölle nuorisoalan yleisavustusta vastoin virkamiesten kantaa.

Tapaus tuli ilmi keskiviikkona.

Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet eivät esittäneet näille järjestöille rahaa, koska ne eivät täyttäneet yleisavustuksen ehtoja.

"Nuorisoministerin olisi syytä ymmärtää oma asemansa."

Furuholm jätti asiasta tänään kirjallisen kysymyksen.

– On käsittämätöntä, että ministeri on vielä todennut, että hän ei ole tehnyt mitään väärää, hän sanoo.

– Tämä on räikeän ideologinen ratkaisu, joka sotii sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastaa.

Mediatietojen mukaan Poutala muokkasi avustusten myöntöehtoja siten, että kahdelle häntä lähellä olevalle kristilliselle järjestölle voitiin myöntää rahaa. Nämä kaksi olivat Helluntaiherätyksen yhdistys Iso Kirja ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL). Poutala on itse helluntaiseurakunnan jäsen. SEKL vastustaa naispappeutta ja seksuaalivähemmistöjä.

– Nuorisoministerin pitäisi edustaa kaikkia nuoria tasapuolisesti, mutta hän päätti jakaa veronmaksajien euroja järjestölle, joka ei kelpaa edes kirkon kolehtirinkiin, Furuholm sanoo.

Furuholmin mukaan ministeri ohittaa yhdenvertaisuuden tavoitteet antamalla vastoin valmistelevien virkamiesten pohjaesitystä rahaa järjestölle, joka vastustaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja naispappeutta.

– Nuorisoministerin olisi syytä ymmärtää oma asemansa kaikkien nuorten asioiden edistäjänä, ja tunnistaa, että kyseinen avustuspäätös ei ollut ihan normaali valinta. Herää kysymys, onko ministeri ylipäätään sitoutunut kaikkien nuorten aseman ja oikeuksien edistämiseen, Furuholm sanoo.