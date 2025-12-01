ILMOITUS ILMOITUS

Maanantai-iltana Suomen korismiehistö juoksi kiperään Ranska-otteluun. Kolme päivää sitten MM-karsinnat oli aloitettu surkealla 82–89-vierastappiolla Unkarille. Espoon Metro Areenan täysi katsomo – 6 633 maksanutta – odotti nyt roimaa parannusta Susijengin pelaamiseen. Se, että vastaan tuli lajin huippumaa Ranska, ei yhtään helpottanut tilannetta.

Sinivalkoasuinen Susifanikansa oli hengessä mukana alusta pitäen, ja Maammelaulu soinnahti kauniisti.

Suomen valmennusryhmä valitsi aloitukseen viisikon Mikael Jantunen–Elias Valtonen–Sasu Salin–Perttu Blomgren–Olivier Nkamhoua. Ranskalla oli heittää kentälle tasainen nippu Euroopan kärkiseurojen pelaajia, kuten AS Monacon Matthew Strazel ja Gran Canarian Andrew Albicy, takamiehiä kumpikin. Ja vaarallisia pitkiä poikia oli riittämiin.

Valtonen aloitti vapareilla, 2–0. Ja pian Jantusen kolmonen puraisi, 5–3. Sudet puolustaessa alla terävästi Ranska osui kauempaa. Viiden minuutin jälkeen Suomi kuitenkin johti 12–11.

Suomi kierrätti pelaajia tiheään, muun muassa Mustapha Amzil piipahti pirteästi parketilla. Ensi kymppi tuli Suomelle luvuin 20–19. Pelivire oli onneksi aivan toista luokkaa kuin madjaareja vastaan perjantaina.

Salin oli tehtaillut kuusi, Edon Maxhuni viisi ja Valtonen neljä pistettä.

Kakkosjakso lähti heikosti, Ranskan nopealla 5–0-juoksulla. Päävalmentaja Lassi Tuovi otti ryhmän tauolle.

Ainakaan heti ei tepsinyt, Ranska veti kolmessa minuutissa 10 pisteen keulan. Sudet kävi taas tuumaamassa uusia kuvioita.

Maxhunin haamukolmonen innosti taas, ja ero supistui 6 pisteeseen. Ja Ranska meni paussille, kun 5 minuuttia oli jaksoa takana.

Maxhuni kavensi vapareista 33–30:een. Ranska kuittasi mutta Sudet oli taas pelissä mukana. Taululla 33–35, kun 3:30 oli aikaa pitkään taukoon.

Maxhunin juonikas ajo pohjaan plus vapari perään: 37–39. Kaksi minuuttia ennen väliaikaa Ranskan koutsi Frederic Fauthoux päätyi jälleen aikalisään.

Ranska veti kaulaa Suomen hivenen väsähtäessä. Tauko koitti vieraiden 45–37-johdossa.

Susijengin pistekärki oli Maxhuni 14 pisteellä, ranskalaisista Yves Pons yhdeksällä. Kolmosia kotijoukkue upotteli 4/9 ja vieraat 6/13, vapareita Suomi 11/13 ja Ranska 3/6. Levypallot olivat kirkkaasti 18–11 Ranskan.

Hyvätempoinen tasainen ottelu saattaisi vielä kääntyä kummalle tahansa.

Jälkimmäiselle puoliskolle ”Olli” Nkamhoua tuli hienosti, kuudella pisteellä ja kahdella levyrillä.

Suomen huonolla tuurillakin Ranska otti 52–43-johdon, kun 16:27 oli jäljellä. Suomen oli käytävä paussilla.

Maxhuni otti teknisen (neljännen) virheen ja siirtyi penkille.

Yleisössä vilahteli ”Slim Jesus pelastaa” -kylttejä, ja Miikka Muurinen pudottikin oitis kaksi vaparipistettä kuppiin. Ja tarjosi perään hienon passin Amzilille. Ranska tauolle 55–50-johdossa.

Päästiin kolmeen pisteen päähän, kun tuli taas vaisumpi kausi. Kuitenkin kolmoskvartaali kääntyi Suomelle 19–16, ja tilanne viimeisellä pikkutauolla oli Ranskan eduksi 61–56. Så spännande.

Loppujakso lähti tarkasti puolustaen. Kunnes ”Ollin” donkki koetteli yleisön äänijänteitä, ja ero kapeni kolmeen pointsiin.

Ranska pyöritti peliä taidolla ja Susien oli pakko rikkoa. Valtosen kulmakolmonen tärähti keskelle, 61–64.

Kellossa aikaa 5:48, vieraat johtivat 68–63 ja Suomi lähti tauolle.

Maxhuni Show jatkui loistoajolla. Ranska kuittasi. Madsenin kaukoheitto toi eron kahteen ja Jantusen vaparit tasoihin!

Kolme minuuttia jäljellä, Suomi keulaan 74–72, Ranska hiipi tuumauspenkille. Suomi-huudot pullistivat hallin seiniä.

Salin räpsäytti kolmosen, etumatka venyi viiteen pisteeseen.

Kellossa 1:37, Madsenin vapareilla 78–74 – ja hänen donkkinsa päälle, 80–74.

34 sekuntia, Suomi johti 4 pistettä. Amzilia rikottiin, vapareista lisää 2 pistettä: 82–76. Ranskan aikalisä, kellossa 27:5.

Blomgrenin vapari lopussa sinetöi numerot. Susijengi voitti Ranskan 83–76!

Juhlatunnelma oli melkoinen.

Fyysinen peli kääntyi lopussa hienosti kotiin. Ranskan tähdistö jäi neuvottomaksi juuri niillä hetkillä kun Suomi jaksoi vielä nostaa tempoa ja taistella.

Pisteitä tehtaili Edon Maxhuni, pelin sielu, yhteensä 20. Madsenin saldoksi tuli 14 pistettä. Yhdeksän pistettä kokosivat Salin, Jantunen ja Valtonen, ja Nkamhoua ja Amzil kahdeksan kumpikin. Levypalloissa (9 kpl) loisti Jantunen – ja erityisesti lopun taistoissa. Pelin levyrit menivät tasan 33–33.

Sudet heitti kolmosensa 41,2-prosenttisesti Ranskan 30,4:ää vastaan, ja vaparit Suomi upotti 22/28 Ranskan jäädessä kauas 11/18.

Sudet pesi kasvonsa ja palautti itseluottamuksensa. Tästä on huojentavampaa lähteä kohti MM-karsintojen jatkopelejä.

Upea ottelu kerrassaan.