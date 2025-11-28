ILMOITUS ILMOITUS

Pääministeri Petteri Orpo on lupaillut elokuusta asti, että kohta kääntyy, oikeastaan on jo kääntynyt. Puhe on talouskasvusta ja työllisyydestä.

Tiistaina Tilastokeskus iski pöytään uudet työllisyysluvut. Työttömyysasteen trendiluku 10,3 prosenttia lokakuussa oli jälleen uusi ennätys nykyisen mittaushistorian aikana.

Perjantaina tuli lisää lunta tupaan. Tilastokeskus julkaisi uudet luvut kansantuotteen kehityksestä. Bruttokansantuotteen volyymi pieneni heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia edellisen vuosineljänneksen eli kevään ja alkukesän tasolta. Edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna bkt:n volyymi pieneni vielä enemmän, 0,6 prosenttia.

Vuoden ensimmäiset yhdeksän kuukautta on menty miinuksella. Tilanne on jopa huonontunut viime vuodesta, jolloin kasvua oli 0,4–0,8 prosenttia.

Teollisuus ja rakentaminen ottivat rajusti osumaa kolmannella neljänneksellä. Koko teollisuuden arvonlisäys supistui 2,8 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Sen sisällä kemianteollisuus supistui 12,6 prosenttia, metsäteollisuus 5,1 prosenttia ja metalliteollisuus 3,2 prosenttia.

Rakentaminen supistui 1,7 prosenttia. Sekä talonrakentaminen että maa- ja vesirakentaminen vähenivät.

Työllisten määrä väheni



Työllisten määrä väheni heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä kasvoi samaan aikaan 0,1 prosenttia.

Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan heinä-syyskuussa 9,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,8 prosenttia. Sen jälkeen työttömyysaste on noussut lisää.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma pysyi heinä-syyskuussa edellisen neljänneksen tasolla. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut vähenivät 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Uudet luvut tarkoittavat sitä, että aiemmin syksyllä alennettuja suhdanne-ennusteita joudutaan alentamaan loppuvuoden aikana vielä lisää.

– Tuoreiden tietojen perusteella on selvää, että ennusteissa on edelleen tuntuvaa laskupainetta. Koko vuoden kasvu tulee painumaan lähelle nollaa, kommentoi Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.