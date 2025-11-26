Työttömyysasteen trendiluku nousi lokakuussa 10,3 prosenttiin, Tilastokeskus kertoi tiistaina. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää uusia huolestuttavia työttömyyslukuja osoituksena hallituksen epäonnistuneesta talous- ja työllisyyspolitiikasta.

Tällaista työttömyyden kasvua ei ole nähty sitten 1990-luvun laman.

– Hallitus on sosiaaliturvaa ja julkisen sektorin työpaikkoja leikkaamalla luonut negatiivisen kierteen, joka tuottaa lisää työttömyyttä ja syventää talouden ongelmia. Työttömyyden uhka saa ihmiset laittamaan rahansa säästötileille, ei palveluihin tai asuntokauppoihin, ja talous sakkaa, Koskela sanoo.

Myös oikeistohallituksen tekemä arvonlisäveron korotus on Koskelan mukaan vienyt puhtia kotimaiselta kysynnältä. Konkurssit ovat ennätyslukemissa.

– Orpon ja Purran hallitus luo työpaikkojen sijaan työttömyyttä ja kasvavaa epävarmuutta. Työttömyyden lisäksi ihmiset pelkäävät sitä, miten työttömyysturvan leikkausten jälkeen työttömänä tulee toimeen.

Vasemmistoliiton mielestä on selvää, että oikeistohallituksen leikkauspolitiikka on johtanut Suomen talouden umpikujaan. Vaihtoehtobudjetissaan vasemmistoliitto esittää pieni- ja keskituloisten ostovoiman vahvistamista, rakennusalalle kohdistettua täsmäelvytystä, lisärahoitusta hyvinvointialueille sekä työtakuuta pitkäaikaistyöttömille.

Työtakuu takaisi jokaiselle Suomessa työtä vailla olevalle mahdollisuuden palkkatuettuun työhön, koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään toimintaan. Työtakuu olisi tehokas tapa ehkäistä työttömyyden kroonistumista.

Lisäksi vasemmistoliitto esittää työttömyysturvan suojaosien palauttamista ja aikuiskoulutustuen palauttamista, jotta työn vastaanottaminen olisi kannattavampaa ja osaamisen päivittäminen helpompaa.

– Orpon ja Purran hallitus on aseeton työttömyyskriisin edessä. Suomessa tarvitaan nyt ennen kaikkea uusi poliittinen suunta, joka lisäisi ihmisten luottamusta tulevaan. Oikeistohallituksen näytöt on annettu ja se on menettänyt kansan luottamuksen, Koskela sanoo.