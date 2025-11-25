ILMOITUS ILMOITUS

Työttömyysennätys meni uusiksi taas lokakuussa. Tilastokeskuksen mittareilla työttömiä oli lokakuussa 276 000, ja työttömyysasteen trendiluku kohosi 10,3 prosenttiin, selviää työvoimatutkimuksen tiedoista. Trendiluku on korkein nykyisessä, vuodesta 2009 alkavassa trendisarjassa.

Edellinen ennätys tehtiin aiemmin tänä syksynä samaan aikaan, kun pääministeri Petteri Orpo puhui työllisyyden ja talouden jo kääntyneen parempaan suuntaan.

15–74-vuotiaiden kausitasoittamaton työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 9,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,1 prosenttia

ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) työllisyyskatsauksessa työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa yhteensä 313 600, mikä on 28 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömyysjaksoja alkoi kuitenkin 2 700 vähemmän kuin vuosi sitten.

KEHA-keskuksen lukuun sisältyvät työttömien työnhakijoiden lukumäärä, kuntien työllisyyspalveluiden asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut.

Kaikenlainen työttömyys lisääntyi lokakuussa.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli lokakuussa 132 600. Määrä on 31 600 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 65 200, mikä on 13 100 enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Kaikki työttömyys kasvoi



Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa ikäryhmissä. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 35 900, eli 4 600 enemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Nuorten työttömyyksistä 48,3 prosenttia päättyi tammi-lokakuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä. Osuus laski 8,4 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Työttömistä työnhakijoista 81 800 oli yli 55-vuotiaita, mikä on 6 700 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 55-vuotiaiden työttömyyksistä ennen kolmen kuukauden työttömyyttä päättyi tammi-lokakuussa 44,1 prosenttia. Muutos vuoden takaiseen on miinus 5,3 prosenttiyksikköä.

Tilastokeskuksen mukaan työvoimaa eli työllisiä ja työttömiä oli lokakuussa poikkeuksellisen paljon, sillä työllistenkin määrä kasvoi 25 000:lla.

– Nuorten eli 15–24-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille teki suorastaan pompun ylöspäin lokakuussa. Kyse lienee ainakin opiskelijoiden lisääntyneestä työnhausta. Työttömien määrän kasvu selittyy pitkälti tällä muutoksella. Kuitenkin myös 55–64-vuotiaissa työttömien määrä nousi, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen.

Osa-aikatyössä ennätysmäärä



Ennätysmäärä työllisistä teki osa-aikatyötä: osa-aikaisia oli lokakuussa 539 000 eli 20,7 prosenttia kaikista työllisistä.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa 89 700 henkilöä, mikä on 20 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiasteeseen laskettavia palveluita ovat muun muassa palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella.

Työttömyys on huolestuttavan korkealla tasolla ja nousee yhä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun tilastoja.

Kaksien lukujen ero on siinä, että KEHA-keskuksen työnvälitystilaston lähteenä on kuntien työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.