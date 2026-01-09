SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà luonnehtii pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeisto hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa täysin epäonnistuneeksi.

– Luvatusta 100 000 uudesta työpaikasta tulikin suurtyöttömyys, hän toteaa.

EU-alueen korkeimmaksi noussut Suomen työttömyysaste oli 10,6 prosenttia marraskuussa. Aiemmin EU:n kärkisijaa pitänyt Espanja siirtyi toiseksi 10,4 prosentin työttömyysasteella. Työttömyysaste on viimeksi ollut Suomessa näin korkealla 1990-luvun lamassa.

Etelä-Euroopassa työttömyys vähentyy

Lainàn mukaan Etelä-Euroopassa talouden kysyntää on ylläpidetty EU:n elpymisrahaston avulla ja siellä työttömyys on vähentynyt nopeasti.

Suomessa sen sijaan vallitsee taloudellisen lamaannuksen tila, kun ihmiset eivät uskalla kuluttaa ja varautuvat säästämällä entistä huonompiin aikoihin.

– Sosiaaliturvaa olisi parannettava ja työmarkkinoilla olisi tehtävä työntekijöiden asemaa vahvistavia uudistuksia luottamuksen palauttamiseksi ja talouskasvun käynnistämiseksi. Silloin työttömyysaste kääntyisi vihdoin laskuun Suomessakin, Lainà sanoo.

Hänen mielestään Suomen olisi otettava oppia Etelä-Euroopasta, miten työttömyyttä voidaan vähentää oikein mitoitetulla ja kohdennetulla finanssipolitiikalla.

– Nyt hallituksen lähinnä pienituloisiin osuneina leikkauksina toteutetut sopeutustoimet ovat syventäneet suhdannekuoppaa ja kasvattaneet työttömyyttä. Julkinen talouskaan ei ole vahvistunut, vaan pikemmin heikentynyt.

Maahanmuutto ei ole työttömyyden syy

Pääekonomisti toteaa joidenkin tahojen syyttäneen maahanmuuttoa työttömyyden kasvusta. Hänestä maahanmuutto ei kuitenkaan ole työttömyyden kasvun syy, vaan työttömyys kohdistuu ensimmäisenä maahan muuttaneisiin, koska he ovat monesti heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla.

– Olisin huolissani myös nuorista, sillä työttömyys kohdistuu myös heihin. Nuoret eivät pääse työmarkkinoille ja syrjäytymisriski kasvaa, Lainà huomauttaa.