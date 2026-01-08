Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää käsittämättömänä sitä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus ei suostu vieläkään näkemään Suomen työttömyyskriisin mittakaavaa.

Tänään torstaina julkaistussa Eurostatin tilastossa Suomi otti ykköspaikan maana, jossa on Euroopan korkein työttömyys. Suomen työttömyysaste on nyt 10,6 prosenttia. Aiemmin korkein työttömyys oli Espanjassa.

– Viimeistään nyt pitäisi hälytyskellojen soida Orpon ja Purran hallituksessa. Hallituksen epäonnistunut politiikka on ajanut talouden taantumaan ja Suomen työllisyyden Euroopan pohjasakkaan, Koskela sanoo.

Jääräpäisyyttä vai kyvyttömyyttä?

Koskela huomauttaa, että Orpon hallitus on ollut haluton korjausliikkeisiin, vaikka talouspolitiikan epäonnistuminen on käynyt koko ajan yhä selvemmäksi.

– On vaikea sanoa, johtuuko hallituksen toimettomuus silkasta jääräpäisyydestä vai hämmästyttävästä kyvyttömyydestä tunnustaa omia virheitä, Koskela pohtii.

Mahalasku

Koskela muistuttaa myös siitä, että Orpon hallitus on heikentänyt työllisyyttä lisäämällä irtisanomisia julkisella sektorilla, vähentämällä suomalaisten ostovoimaa leikkauksilla ja arvonlisäveron korotuksella sekä lisäämällä epävarmuutta työmarkkinoilla. Samalla hallitus on heikentänyt työntekijöiden asemaa.

– On muistettava, että Orpo kirjaimellisesti lupasi, että suomalaisiin yrityksiin syntyy tällä vaalikaudella 100 000 uutta työpaikkaa. Hallituksen valtava mahalasku talous- ja työllisyyspolitiikassa on kauheaa katsottavaa, Koskela sanoo.

– Suomen talouden ja työllisyyden ”tuntematon jarru” on Orpon ja Purran epäonnistunut politiikka.

Purralla Koskela viittaa perussuomalaiseen valtiovarainministeriin Riikka Purraan.