Suomi ohitti Espanjan EU:n työttömyystilastoissa. Suomessa on nyt virallisesti unionin pahin työttömyystilanne.

Suomen työttömyysaste oli marraskuussa 10,6 prosenttia, kun Espanjassa se oli 10,4. Näin ollen Suomi ohitti Espanjan ja nousi työttömyystilastossa ykköseksi.

Työttömyystilanne on pahentunut Suomessa nopeasti. Vielä viime vuoden toukokuussa työttömyysaste oli EU-tilastossa 8,8 prosenttia. Nyt se on lähes kaksi prosenttiyksikköä heikompi.

Petteri Orpon hallitus on syyttänyt huonosta tilanteesta kansainvälisiä suhdanteita. Hallituksen kriitikot ovat sanoneet, että taustalla on hallituksen väärään aikaan tekemät leikkaukset.

Valtiovarainministeriö on sanonut, että Suomen taloutta vaivaa näkymätön jarru.

– Voisi sanoa historialliseksi. Ei niin paha kuin 1990-luvun lamassa, mutta oman elinaikani toiseksi pahin tilanne. Tällaisia lukuja ei ollut edes eurokriisissä, joka oli pitkän hitaan kasvun kriisi. Silloin hitaan kasvun aika kesti noin viisi vuotta, ja silti työttömyysaste jäi silloin matalammaksi kuin nyt.

– Nyt olemme jopa hälyttävissä lukemissa työttömyysasteen osalta, sanoi SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà KU:n haastattelussa marraskuussa.

Lainà tiivisti KU:n haastattelussa, mikä on keskeisesti selittää huonoa työttömyystilannetta.

– Ehkä vielä oleellisempi tekijä on se, että VM (valtiovarainministeriö) on sivuuttanut täysin sopeutustoimien tuoman epävarmuuden kasvun. Sen kasvua on ruokittu hallituksen leikkauspäätökset ja työmarkkinaheikennykset, mitkä sitten heijastuvat myös työllisyyskehitykseen negatiivisesti.