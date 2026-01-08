Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson arvioi, että Yhdysvallat voi käyttää voimaa saadakseen Grönlannin haltuunsa. Aiemmin Andersson piti tätä epätodennäköisenä, koska se tarkoittaisi hänen mukaansa sotilasliitto Naton loppua.

– Heikko Eurooppa voisi hyvinkin olla valmis tällaisiin järjestelyihin sotilasliiton ja Ukrainan pelastamiseksi, eikä muulla Euroopalla toisaalta ole sananvaltaa siihen, minkälaisia kauppasopimuksia Grönlanti itsehallintonsa puitteissa tekee, hän pohti sosiaalisessa mediassa torstaina aamulla.

Hän muistuttaa siitä, että Grönlanti on itsehallinnollinen osa Tanskan kuningaskuntaa ja valtaosa grönlantilaisista kannattaa saaren itsenäisyyttä ja vastustaa sen liittämistä Yhdysvaltoihin.

ILMOITUS ILMOITUS

Pelottava uhkaus

Andersson muistuttaa myös Trumpin hallinnon todenneen, ettei se sulje sotilaallisia toimia pois Grönlannin valtaamiseksi. Viime päivinä Trumpin hallinto on kuitenkin puhunut Grönlannin ostamisesta.

Andersson pitää kumpaakin toimintamallia huonona.

– Uhkaus voimankäytöstä on pelottava, mutta niin on myös se, että tavoitteen saavuttaminen ei välttämättä edes vaadi sotilaallista voimankäyttöä. On aivan käsittämätöntä ja paluuta kauas imperialismin aikakaudelle, että Yhdysvallat on ilmoittanut pohtivansa keinoja ostaa Grönlannin, Andersson kirjoittaa.

Hän toteaa Yhdysvaltojen vaikuttamisyritysten muistuttavan asiantuntijoiden mukaan Venäjän toimintamallia.

– Venäjä tekee yhteistyötä ääriliikkeiden, diasporaverkostojen ja Venäjä-myönteisten toimijoiden kanssa sekä lietsoo polarisoivia mielenosoituksia. Samaan aikaan se käyttää valeprofiileja ja valemedioita lisätäkseen propagandansa näkyvyyttä. Tavoitteena ei niinkään ole vakuuttaa äänestäjiä, vaan luoda vaikutelma laajasta kannatuksesta ja tavoitteiden välttämättömyydestä, Andersson kuvailee.

Euroopan painostusta

Andersson uskoo Yhdysvaltojen voivan painostaa Eurooppaa esimerkiksi Ukrainan tukien ja turvatakuiden alasajolla sekä Euroopan energiariippuvuudella.

– Riippuvuudet tekevät Euroopasta heikon, hän sanoo.

Andersson on silti samaa mieltä tanskalaisen europarlamentaarikon Per Clausenin kanssa. Tämä vaatii EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen käsittelyn jäädyttämistä välittömästi Grönlantiin kohdistuvan uhan vuoksi.

– EU:n on viestittävä selkeästi, että emme tee sopimuksia tahojen kanssa, jotka uhkaavat alueellista koskemattomuuttamme, Andersson painottaa.