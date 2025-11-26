Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo kritisoi kovasanaisesti nykyistä pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) johtamaa hallitusta ja sen talouspolitiikkaa. Hän arvioi sen syösseen Suomen talouden syöksykierteeseen.

Saramo viittaa siihen, että Euroopan komissio ilmoitti Suomen joutuvan alijäämämenettelyyn.

Oli odotettavissa

ILMOITUS ILMOITUS

”Orpon ja Purran saldona on koko EU:n toisiksi korkein työttömyys.”

Saramolle EU-komission päätös Suomen asettamisesta alijäämämenettelyyn eli niin sanotulle “talouden tarkkailuluokalle” ei tullut yllätyksenä. Hän toteaa Suomen talouden tunnuslukujen heikentyneen kuluvan hallituskauden aikana kovaa vauhtia.

– Luvut eivät valehtele: Marinin hallituksen viimeisenä vuotena Suomen julkinen alijäämä oli 0,2 prosenttia. Orpo ja Purra ovat nostaneet sen pysyvästi yli 4 prosenttiin. Tämäkö tosiaan on se hallitus, jonka pääministeripuolueen suurin vaalilupaus oli velaksi elämisen lopettaminen?, Euroopan parlamentin talous- ja budjettivaliokunnissa istuva Saramo kysyy.

Alati syvenevä kierre

0,2 prosentin alijäämä vuodelta 2022 oli pienin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Saramo arvioi, että se oli Marinin hallituksen elvyttävän talouspolitiikan ansiota. Hän huomauttaa, että Orpon ja Purran talouspolitiikan linja on ollut päinvastainen ja samoin tulokset.

Suomi on nyt selvästi yli EU:n asettaman 3 prosentin alijäämärajan, kun viime vuonna alijäämän taso oli jo 4,4 prosenttia.

– Orpon ja Purran pieni- ja keskituloisiin kohdennetut leikkaukset ovat romuttaneet kotimarkkinat ja aiheuttaneet massatyöttömyydellä alati syventyvän kierteen. Samalla kuitenkin rikkaimpien verohelpotuksille on löytynyt liikkumavaraa, Saramo paheksuu.

Pudottiin sijalle 21

EU-vertailussakin Suomella menee nyt paljon aiempaa huonommin.

– Edellisen hallituksen päättäessä työnsä alijäämän osalta meillä oli EU:n kahdeksanneksi paras tilanne. Orpon ja Purran vahtivuorolla olemme romahtaneet häntäpäähän sijalle 21. Työllisyyden osalta sijoitus on tätäkin surkeampi: viime kauden ennätystyöllisyyden jälkeen Orpon ja Purran saldona on koko EU:n toisiksi korkein työttömyys, Saramo kertaa.

Hänen mielestään Orpolla ja Purralla on nyt peiliin katsomisen paikka.

– Heidän valitsemansa linja on romahduttanut Suomen talouden ja samalla inhimillinen hinta on ollut tätäkin kovempi. Nyt on aika kääntää suuntaa ja parantaa Suomen taloutta ihmiset mukana pitävällä politiikalla.