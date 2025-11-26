ILMOITUS ILMOITUS

Syksyn keskeisimpiä työelämäkysymyksiä ovat harmaa talous ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoi puheessaan liiton valtuustolle.

– Olemme taitepisteessä: joko hyväksikäyttöä sallitaan edelleen tietoisesti tai tilanne otetaan hallintaan. Tämä edellyttää lainsäädännön vahvistamista, aktiivisia toimia ammattiyhdistysliikkeeltä ja oma-aloitteisuutta myös työnantajilta, Lehtonen linjasi.

Harmaa talous ja työntekijöiden hyväksikäyttö vääristävät kilpailua. Rehellinen yritys ei voi pärjätä, jos kilpailussa on mukana yrityksiä, jotka maksavat palkkoja miten sattuu, jättävät palkkoja maksamatta, teettävät työtä ilmaiseksi tai kohtelevat työntekijöitä lähes orjina, hän kuvasi.

Siksi kyse ei ole vain työntekijöiden ja työehtojen, vaan myös rehellisten yrittäjien puolustamisesta.

– Tästä huolimatta elinkeinoelämän järjestöjen – EK:n, SY:n, Keskuskauppakamarin ja muiden – selkeät kannanotot väärinkäytöksiä vastaan ovat olleet harvassa. Vaikka juuri heidän näkökulmastaan kyse on reilun, oikeudenmukaisen ja toimivan markkinatalouden puolustamisesta, valmiutta puuttua epäkohtiin ei käytännössä ole. Näyttää siltä, että ay-liike joutuu käytännössä puolustamaan reilua markkinataloutta, kun osa elinkeinoelämästä vaikenee ja keskittyy kaverikapitalismin turvaamiseen, Lehtonen ihmetteli aktiivisuuden puutetta.

Nykyhallituksen suunnanmuutokseen hän ei usko, mutta seuraavalta hallitukselta on vaadittava vähintään kahta toimenpidettä: alipalkkauksen ja palkkavarkauden kriminalisointia sekä joukkokanneoikeutta ammattiliitoille.