Suomi joutuu EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn eli niin sanotulle tarkkailuluokalle, vaikka Petteri Orpon (kok.) hallitus pyrki välttämään sen kaikin tavoin. Asia varmistui tiistaina.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo kritisoi kovasanaisesti nykyistä Petteri Orpon ja Riikka Purran johtamaa hallitusta ja sen talouspolitiikkaa, joka on syössyt Suomen talouden syöksykierteeseen.

– Luvut eivät valehtele: Sanna Marinin hallituksen viimeisenä vuotena Suomen julkinen alijäämä oli 0,2 prosenttia. Petteri Orpo ja Riikka Purra ovat nostaneet sen pysyvästi yli 4 prosenttiin. Tämäkö tosiaan on se hallitus, jonka pääministeripuolueen suurin vaalilupaus oli velaksi elämisen lopettaminen? Euroopan parlamentin talous- ja budjettivaliokunnissa istuva Saramo kysyy.

Saramon mukaan vuoden 2022 0,2 prosentin alijäämä oli pienin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

– Se oli Marinin hallituksen elvyttävän talouspolitiikan ansiota. Petteri Orpon ja Riikka Purran talouspolitiikan linja on ollut päinvastainen ja samoin tulokset. Suomi on nyt selvästi yli EU:n asettaman 3 prosentin alijäämärajan kun viime vuonna alijäämän taso oli jo 4,4 prosenttia.

Komission päätös johtuu siitä, että Suomi rikkoo EU:n velkasääntöä ja myös alijäämäsääntöä. Julkinen velkasuhde saisi olla 60 prosenttia, kun se Suomella on noin 80 prosenttia, ja alijäämä on sallitun 3 prosentin sijaan nousemassa komission ennusteen mukaan tänä vuonna 4,5 prosenttiin.

Hallitus lupasi taittaa velkaantumisen



Orpon hallituksen lupaus oli velkasuhteen taittaminen. Sen sijaan velkaa on otettu koko ajan lisää. Tiistaina eduskunnassa oli talousarvioesityksen täydentäminen, jossa velka kasvaa taas 640 miljoonalla budjetoitua enemmän.

Pääministeri Petteri Orpo ei myönnä epäonnistumista.

”Edes 10 miljardin sopeutus ei paikkaa pääosin Venäjän hyökkäyssodasta johtuvia vaurioita taloudellemme. Hallituksen toimet ovat olleet oikeita, työtä on jatkettava”, hän kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Saramon mukaan hallituksen toimet ovat olleet vääriä.

– Orpon ja Purran pieni- ja keskituloisiin kohdennetut leikkaukset ovat romuttaneet kotimarkkinat ja aiheuttaneet massatyöttömyydellä alati syventävän kierteen. Samalla kuitenkin rikkaimpien verohelpotuksille on löytynyt liikkumavaraa.

EU:n huipulta pohjimmaiseksi



EU-vertailussakin Suomella menee nyt paljon aiempaa huonommin, Saramo sanoo.

– Edellisen hallituksen päättäessä työnsä alijäämän osalta meillä oli EU:n 8. paras tilanne. Orpon ja Purran vahtivuorolla olemme romahtaneet häntäpäähän sijalle 21. Työllisyyden osalta sijoitus on tätäkin surkeampi: viime kauden ennätystyöllisyyden jälkeen Orpon ja Purran saldona on koko EU:n toisiksi korkein työttömyys.

Tänään julkaistujen työllisyystilastojen mukaan työttömyys paheni lokakuussa uuteen ennätykseen.

– Orpolla ja Purralla on nyt peiliin katsomisen paikka. Heidän valitsemansa linja on romahduttanut Suomen talouden ja samalla inhimillinen hinta on ollut tätäkin kovempi. Nyt on aika kääntää suuntaa ja parantaa Suomen taloutta ihmiset mukana pitävällä politiikalla.