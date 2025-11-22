ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin lauantaina puoluekokouksessa kansanedustaja Laura Meriluoto. Hän voitti toisella kierroksella kansanedustaja Jessi Jokelaisen äänin 160–130.

Vaalin ensimmäisellä kierroksella Meriluoto sai 135 ääntä, Jokelainen 114, Harri Pikkarainen 37 ja Matti Vesa Volanen 5 ääntä.

Meriluoto kertoi itsestään ja tavoitteistaan Kansan Uutisten haastattelussa muutama päivä sitten.

Valintansa jälkeen Meriluoto asetti tavoitteeksi ”hillittömän vaalivoiton” vasemmistoliitolle.

– Olen hyvin motivoitunut ja sitoutunut tähän tehtävään. Minun tavoitteeni on tukea sitä, että me saadaan seuraavissa eduskuntavaaleissa hillitön vaalivoitto ja sitä kautta lähdetään muuttamaan maailmaa paljon paljon paremmaksi kuin se tällä hetkellä on.

– Järjestötyön ammattilaisena ymmärrän paikallistoiminnan haasteet ja mahdollisuudet, ja haluan olla mukana kehittämässä ratkaisuja, joiden avulla voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea aktiiviemme arvokasta työtä ympäri Suomen. Myös sote-osaamisestani olisi hyötyä, sillä tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden kriisi on aivan poliittisen keskustelun ytimessä, Meriluoto perusteli ehdokkuuttaan KU:ssa.

Bruun ja Kortelainen muut varapuheenjohtajat



Toiseksi varapuheenjohtajaksi noussut Otto Bruun voitti toisella äänestyskierroksella vastaehdokkaansa Miikka Kortelaisen äänin 171–119.

– Ensin otettiin Kemiönsaari. Vaaleissa 2027 otetaan koko Suomi. Nyt mennään, Bruun hehkutti valintansa jälkeen.

Lisää Bruunin ajatuksista voi lukea Kansan Uutisten haastattelusta.

– Puolueen pitäisi ensin seuraavat puolitoista vuotta rakentaa vuosikymmenten vasemmistolaista vaaliyllätystä, Bruun sanoi haastattelussa.

– Vasemmistoliitto on selkein vaihtoehto Orpon hallituksen talouskurille, mutta kannatuksemme ei vastaa tämän vaihtoehdon potentiaalia, Bruun totesi, ja sanoi, että edellytyksiä on paljon parempaan.

Kolmannen varapuheenjohtajan vaalissa Miikka Kortelainen voitti Jouni Jussinniemen toisen kierroksen äänestyksessä numeroin 173–115.

– Jos haluamme rakentaa toivoa, meidän on pystyttävä rakentamaan vasemmistolaisuus todeksi ihmisten arjessa. Meidän voimamme syntyy siitä, että me emme vain vastusta heikennyksiä, vaan tarjoamme paremman suunnan. Suunnan, jossa jokaisen toimeentulo on turvattu, hyvinvointia vahvistetaan määrätietoisesti ja hyvinvointivaltio toimii jokaisessa Suomen kolkassa, Kortelainen sanoi valintansa jälkeen.

– Me emme jää mourottamaan kuin muikut vasussa, vaan nyt napsautetaan työrukkaset kouraan ja aletaan hommiin, Kortelainen evästi tulevaa.