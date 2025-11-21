ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton puoluekokous alkoi perjantaina iltapäivällä Vantaalla. Tai oikeammin sanottuna jatkui, sillä puoluekokouksen etäosuus pidettiin jo viikko sitten.

Puolueen toimintaa edellisen kolmen vuoden ajalta selvittäneellä puoluesihteeri Anna Mäkipäällä oli kokousväelle jymyuutinen kerrottavana. Vasemmistoliitolla oli edellisen puoluekokouksen aikaan kolme vuotta sitten alle 10 000 jäsentä.

– Tämän viikon lukujen mukaan meitä vasemmistoliittolaisia on 14 195. Luku on suurin sitten vuoden 1996. Hyvällä tiellä ollaan siis, Mäkipää kertoi.

Puoluesihteerin mukaan vasemmistoliitossa on reipas meno. Puolueessa on paljon porukkaa, jotka ovat myös valmiita tekemään asioita. On myös paljon uusia jäseniä, jotka etsivät omaa tapaa olla vasemmistolainen.

– Me vassarit emme halua jäädä jälkeen tai katsella sivusta, kun maailma menee menojaan. Ja me ollaankin ajateltu, että kirittääksemme näitä hyviä kehityskulkuja, on tärkeää kokeilla myös uusia asioita.

Mäkipään mukaan ensi vuodelle työn alla on jotain uutta, mutta kuitenkin perinteistä.

– Me lähdemme laajalla joukolla kohtaamaan ihmisiä. Me käynnistämme laajan kuuntelemiskampanjan, ja kierrämme kohtaamassa ja tapaamassa ihmisiä kaupungeissa, kylillä ja ovelta ovelle. Tehdään tämä yhdessä, hän kutsui.

Puoluekokouksen ohjelmassa ovat lauantaina henkilövalinnat iltapäivällä. Minja Koskela valitaan jatkokaudelle, koska hän ei ole saanut haastajia. Ennen valintaa Koskela pitää poliittisen tilannekatsauksen.

Sen jälkeen valitaan puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsenet.

Lauantaina kokousta voi seurata kello 10:stä eteenpäin YouTubessatästä linkistä.