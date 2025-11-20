Kuka olet, Harri Pikkarainen?

– Olen lahtelainen keskussairaalan päivystyksen ylilääkäri ja kolmen lapsen isä. Perheeseen kuuluu lisäksi vaimo ja labradorinnoutaja. Olen kotoisin Turusta, mutta asunut eri puolilla Suomea ja ollut Balkanilla puolitoista vuotta rauhanturvaajana. Ensimmäinen ammattini oli lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja. Lisäksi olen ollut töissä muun muassa telakalla ja rakennuksilla.

– Olen toisen kauden aluevaltuutettu ja ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja aluehallituksen jäsen. Lahden seudun Vasemmiston puheenjohtajana olin mukana viemässä Lahtea ja Päijät-Hämettä mojoviin vaalivoittoihin viime vaaleissa. Jo eduskunta- ja eurovaalit toivat mukanaan hyvän kokemuksen vaalityöstä ja tapasin paljon mahtavia vasemmistoaktiiveja ympäri maata. Olen ollut myös useamman vuoden vasemmistoliiton Hämeen piirihallituksessa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Se, joka päättää keskusteluaiheen, voittaa keskustelun.”

Miksi haluat varapuheenjohtajaksi?

– Haluan tuoda vasemmistolaiseen politiikkaan näkemykseni sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta myös elämänkokemukseni ja uusia ajatuksia vasemmiston toimintaan. Näen, että Vasemmistoliittoon voi kuulua erilaisia ihmisiä, mielipiteitä ja tavoitteita. Haluan olla mukana yhdessä muun puoluejohdon kanssa viemässä Vasemmistoliittoa kohti nousevaa kannatusta.

– Uskon henkilökohtaiseen kontaktiin. Minulla on aito halu kohdata ihmisiä eri puolilla Suomea ja kuulla heitä.

– Vasemmistolaisuus merkitsee minulle ennen kaikkea välittämistä, solidaarisuutta ja rohkeutta puolustaa niitä, joiden ääni ei kuulu. Meitä yhdistää yhteinen ymmärrys siitä, että jokainen ihminen on arvokas.

– Olen yhteistyökykyinen, helposti lähestyttävä ja määrätietoinen. Haluan tuoda vasemmistolaiseen liikkeeseen uutta iloa, toivoa ja tulevaisuudenuskoa.

Mitä puolueen pitäisi tulevalla vaalikaudella tehdä?

– Meidän pitää olla aloitteellinen muun muassa talouskeskustelussa ja tuoda proaktiivisesti omat vaihtoehtomme. Inhimillinen ja sosiaalisesti kestävällä tavalla toteutettu talouspolitiikka on paitsi oikein, niin myös kansantaloudellisesti parasta.

– Vasemmistoliitto on koko kansan puolue niin maakunnissa kuin kaupungeissa. Se on eri sukupolvien ja taustojen puolue. Siksi meidän pitää puhua niistä suurista teemoista, jotka koskettavat isoa osaa kansalaisista, jotta saavutamme heidät. Sen lisäksi meidän tulee pitää huolta omista paikallisaktiiveistamme ja tukea heitä kaikin tavoin. Se tarkoittaa aktiivista kenttätyötä.

– Pääomatuloja ja varallisuutta on verotettava samalla tavalla kuin työstä saatavia ansioita. Meidän pitää olla aktiivisia viemässä keskustelua kohti kokonaisverotusta.

– Ammattiyhdistysliikkeellä tulee jatkossakin olla vahva rooli työelämän kehittämisessä. Meidän pitää tehdä aktiivista yhteistyötä sen kanssa ja viedä yhdessä eteenpäin yhteisiä arvojamme ja tavoitteitamme.

Mikä on puolueen suurin ongelma ja miten sen voisi korjata?

– Emme tavoita riittävästi kaikkia äänestäjäryhmiä, joiden asioita todellisuudessa ajamme. Viestintää asian suhteen tulee terävöittää. Muutoinkin pääasiallisten teemojen tulee olla tavallisen ihmisen jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita. Niiden tulee tavoittaa suurin osa kansalaisista.

– Vasemmistoliitolla on nyt hyvät mahdollisuudet kasvaa keskisuureksi puolueeksi keskilyhyellä aikavälillä. Olemme ainoa todellinen vasemmistolainen eli inhimillinen vaihtoehto tällä hetkellä Suomessa.

– Meidän pitää tarjota oma vaihtoehtomme asiaan kuin asiaan turvallisuuspolitiikasta talouspolitiikkaan, sosiaali- ja terveyspolitiikasta työllisyyspolitiikkaan. Meidän pitää ottaa keskustelukenttä haltuun. Se, joka päättää keskusteluaiheen, voittaa keskustelun. Miellä on monta vahvaa teemaa, joissa olemme jo lähtökohtaisesti voitolla. Niitä tulee toistaa ja toistaa.

– Puolueen tulisi huomioida aktiiveissaan erilaisista taustoista olevien ihmisten tavoitteet ja eri alueiden erityispiirteet.

Millainen puolue vasemmistoliitto vuonna 2025 on?

– Olemme luotettava ja suoraselkäinen puolue, joka pysyy tavoitteidensa ja arvojensa takana. Me emme huoju kulloisenkin vallalla olevan valtakunnallisen narratiivin mukaan, joten olemme ennustettava myös äänestäjälle. Ajamme vahvasti rajoittamattomia ja universaaleja ihmisoikeuksia. Puutumme sekä kotimaisiin että maailmanlaajuisiin epäkohtiin.

– Perustamme politiikkamme ja avauksemme faktoihin ja tuota toimintamallia tulee ehdottomasti jatkaa näinä muunnellun totuuden aikoina.

– Vasemmistoliittoon kuuluu hyvin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja se rikkaus tulee hyödyntää.

– Vasemmistoliiton kannatus on tasaisessa nousussa ja potentiaalinen kannatus on huimaa, mikä nähtiin jo eurovaalien aikana.

– Teemme aktiivista politiikkaa esimerkiksi ilmastokysymysten ja maapallon tulevaisuuden suhteen. Olemme vakaasti rauhan puolue ja ajamme kestävää rauhaa muilla kuin militaristisilla keinoilla.

– Vasemmistoliiton jäsenillä on erinomainen me-henki ja yhteinen perustavoite.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajat valitaan puoluekokouksessa Vantaalla lauantaina 22. marraskuuta. KU on esitellyt aiemmin heistä Otto Bruunin, Paco Diopin, Jessi Jokelaisen, Jouni Jussinniemen, Miikka Kortelaisen ja Laura Meriluodon.