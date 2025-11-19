ILMOITUS ILMOITUS

Palkansaajien ostovoimaa on saatu kasvatettua jo toista vuotta peräkkäin. Tämä kertoo ammattiliittojen onnistumisesta työehtosopimusneuvotteluissa, sanoi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n valtuustossa keskiviikkona puhunut puheenjohtaja Ismo Kokko.

Hän muistutti edellisen tes-kierroksen lähtökohdista, jossa palkansaajien ostovoima oli romahtanut.

– Lähdimme vuosi sitten työehtosopimuskierrokseen sillä tavoitteella, että vuosina 2022 ja 2023 syntynyt ostovoimakuoppa saadaan kurottua umpeen. Tavoite ei ollut helppo, eikä tukea ainakaan valtiovallan taholta tullut, Kokko sanoi.

Nyt näkymä on se, että palkansaajien ostovoima palautuu vuoden 2020 tasolle ensi vuoden aikana. Keskeisinä syinä ovat olleet ennen kaikkea työehtosopimuksilla sovitut palkankorotukset sekä inflaation hidastuminen.

– Olemme siis saavuttamassa työehtosopimuskierroksen tavoitteemme ostovoimakuopan kuromisesta kiinni – joistain epäilyistäkin huolimatta. Olennaista on ymmärtää, että palkankorotukset ja työehdot eivät tipu taivaasta. Ne tulevat ammattiliittojen neuvottelujen ansiosta, ja ovat nyt sekä jatkossa kovan työn takana.

Kokko ennakoi, että seuraava työehtosopimuskierros käydään joko vuoden 2027 tai 2028 talvella. AKT:lla ei tämänhetkisessä tilanteessa ole kiirettä uusiin neuvotteluihin.

– AKT:n näköpiirissä ei ole tällä hetkellä syitä, jonka vuoksi kannattaisi käyttää kahden vuoden jälkeistä irtisanomisoptiota ja irtisanoa sopimuksia päättymään talvella 2027. Suomessa ei nykyhallituksen jäljiltä talous edelleenkään kasva ja työllisyystilanne on rehellisesti sanottuna heikko. Näin neuvotteluasetelma ei välttämättä suosi työntekijäosapuolta.