Kuka olet, Otto Bruun?

– Olen 41-vuotias perheenisä ja ympäristöoikeuden väitöskirjatutkija Taalintehtaalta Varsinais-Suomesta.

– Yhteiskunnalliset liikkeet ja osallistuminen ovat mielestäni demokratian ydintä. Sitä ehkä selittää, että minulla on pitkä kokemus toimijana, luottamushenkilönä ja asiantuntijana erilaisista kansalaisliikkeistä, esimerkiksi vasemmistolaisesta opiskelijaliikkeestä, globalisaatiokriittisestä liikkeestä ja viime vuosilta etenkin ympäristöliikkeestä.

”Puolueen suurimpia ongelmia on vallan puute. ”

– Paikallisesti olin mukana rakentamassa kevään vaaleissa ”Kemiönsaari-ilmiön”, jonka yhteydessä paikallinen kannatuksemme tuplaantui ja aluevaaleissa Kemiönsaaren kunnan vasemmistoliiton kannatus oli Varsinais-Suomen suurinta.

– Kevään vaalien jäljiltä toimin vasemmistoliiton kunta- ja aluevaltuutettuna Kemiönsaaren kunnassa ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Olen myös vasemmistoliiton hyvinvointialueen valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä kunta- ja aluehallituksen jäsen.

Miksi haluat varapuheenjohtajaksi?

– Uskon, että voin auttaa terävöittämään vasemmistoliiton vaihtoehtoa. Erityisesti tämä koskee talouspolitiikkaa, ympäristökysymyksiä sekä elävämpää demokratiaa. Olen strategisesti ajatteleva joukkuepelaaja, joka mieluusti olisi mukana rakentamassa vielä vaikuttavampaa ja väkevämpää liikettä.

– Asun melko pienessä kylässä maaseudun ja saariston ympäröimänä. Kun vasemmistoliitto kasvaa suurissa kaupungeissa – kuten sen pitää jatkossakin – meidän on tärkeä olla jatkossakin uskottava koko maan liike. Haluan olla monipuolistamassa kuvaa vasemmistoliitosta. Perussuomalaisten kansanedustajien rasismi on haastettava myös etelän suurten kaupunkien ulkopuolella.

– Äidinkieleni on ruotsi ja haluan tukea myös puolueen ruotsinkielisten yhdistysten ja toimijoiden yhteistyötä. Haluan, että tarjoamme uskottavimman poliittisen vaihtoehdon kaikille niille, jotka ovat todenneet Orpon, Purran ja muun oikeiston lupaukset ontoiksi. Tämä pitää tehdä vähintäänkin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mitä puolueen pitäisi tulevalla vaalikaudella tehdä?

– Puolueen pitäisi ensin seuraavat puolitoista vuotta rakentaa vuosikymmenten vasemmistolaista vaaliyllätystä. Innostusta voi hakea vaikka Zohran Mamdanin kampanjasta New Yorkista. Vasemmistoliitto on selkein vaihtoehto Orpon hallituksen talouskurille, mutta kannatuksemme ei vastaa tämän vaihtoehdon potentiaalia.

– Demarit ja kokoomus kirjoittavat jo kulisseissa marginaalisesti reilumpaa talouskuriohjelmaa. Velkajarru sekä suurituloisille ja varakkaille suunnatut veronalennukset pitää nyt haastaa. Vasemmistoliiton pitää yhteen ääneen vaatia näiden perumista ja kyseenalaistaa veronalennusten perusteet.

– Vaalitulos ratkaisee, onko vasemmistoliitolla asiaa hallitusneuvotteluihin. Mikäli se ovi ei aukea, vasemmistoliiton tulee olla keskeisin muutosvaihtoehto eduskunnassa, julkisessa keskustelussa ja kansalaisten parissa. Vasemmistoliiton talouspoliittista keskustelua tulee syventää, jotta oikeudenmukainen ja kestävä talous muuttuu iskulauseesta uskottavaksi vaihtoehdoksi.

Mikä on puolueen suurin ongelma ja miten sen voisi korjata?

– Puolueen suurimpia ongelmia on vallan puute. Olemme selkein vaihtoehto Orpon hallitukselle, mutta reippaasti alle kymmenen prosentin kannatuksella vaikutusvaltamme on rajallista. Siksi tämän ongelman korjaaminen lähtee liikkeen ja sen vaihtoehdon terävöittämisestä, syventämisestä ja mobilisaatiosta.

– Mielestäni vasemmistoliiton tulee olla laajasti erilaisten ihmisten liike ja puolue, jota yhdistää esimerkiksi kestävän talouden, ihmisarvon ja elävän demokratian tavoitteet. Siksi vasemmistoliittolainen voi olla monenlainen, eikä kuvaa vasemmistolaisesta tule piirtää turhan kapeasti. Näin yhä useammat ihmiset erilaisista taustoista niin kaupungeissa, kylissä kuin maaseudullakin voisivat kokea vasemmistoliiton omakseen.

Millainen puolue vasemmistoliitto vuonna 2025 on?

– Vasemmistoliitto on hieno kokoelma toimijoita ympäri Suomea, jotka haluavat rakentaa jotakin yhdessä surkean yksilökeskeisenä aikana. Se on innostavaa. Puolueen jäsenmäärä kasvaa kokonaisuudessaan ja vasemmistoliitolla menee yleisesti hyvin, mutta samalla Orpon hallituksen politiikan seurauksena vasemmistoliikkeen monet historialliset voitot vesittyvät tai peruutetaan. Tilanne on ristiriitainen, eikä parempaa ole luvassa ilman yhteiskunnallista kamppailua. Siksi vasemmiston aateperintö on korvaamaton ainesosa vasemmistolaista liikettä.

– Itse ajattelen, että puolue on oikealla tiellä, mutta ei tarpeeksi nälkäinen. Kymmenen prosenttia ei tässä ajassa ole riittävä vaalitulos. Jos toimeentulo kaikille, toimivat hyvinvointipalvelut, vapaampi elämä sekä demokraattinen yhteiskunta ja elinkelpoinen planeetta halutaan aidosti voittaa, niin täytyy ajatella isommin ja rohkeammin, sekä myös kansainvälisesti. Edellytyksiä paljon enempään on olemassa, minkä vuoksi tuleva puoluekokouskausi on toistaiseksi puolueen historian tärkein.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajat valitaan puoluekokouksessa Vantaalla lauantaina 22. marraskuuta.