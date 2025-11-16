ILMOITUS ILMOITUS

Harjoitettaisiinpa jossain vielä mediakritiikkiä niin kuin vuosia sitten Yleisradion Pressiklubissa. Tosin se ohjelma luisui usein kritiikin sijaan mediaomahyväisyydeksi, mutta ainakin oli edes yritystä.

Jos nyt kysyttäisiin, mikä oli viikon tärkein uutinen ja miksi, vaihtoehtoja olisi mielestäni vain yksi: Euroopan konservatiivien EPP-puolueen, suomalaisittain kokoomuksen, liittoutuminen äärioikeiston kanssa torstaina. Yhdessä ne heikensivät yritysvastuudirektiiviä ja ilmastopolitiikkaa.

Lisäksi päätöksellä vaikeutetaan ihmiskaupan uhrien mahdollisuuksia saada oikeutta, koska he eivät voisi enää valtuuttaa esimerkiksi kansalaisjärjestöä tai ammattiliittoa nostamaan kanteita heidän puolestaan EU-tasolla, jos direktiivin heikennys menee lopullisesti läpi.

Äänestyksen tulos on jo itsessään dramaattinen. Mutta sitä se on myös symbolisesti. Palomuuri murtui, vasemmistomeppi Li Andersson kommentoi tulosta.

Tähän asti Euroopan kokoomuksen kaltaiset puolueet ovat pitäneet hajurakoa ääri- tai laitaoikeistoon. Niiden kanssa ei mennä hallitukseen, vaikka puolueiden suosion kasvu tekee enemmistöhallituksen muodostamisesta usein vaikeaa, jopa mahdotonta, kuten Ranskassa on nähty.

Merkittävä poikkeus tästä on kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteishallitus. Ei siitä niin monta vuotta ole, kun kokoomus ei voinut olla samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa. Ei perussuomalaisten tavoitteiden, vaan puolueen luonteen takia.

– Tämä ei ole vain kokoomuslainen arvopohja, vaan se on yleinen länsimainen, ihmisyyteen liittyvä arvopohja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perusteli kesäkuussa 2017 syyksi sille, että kokoomus ei voi olla enää samassa hallituksessa Jussi Halla-ahon johtoon siirtyneiden perussuomalaisten kanssa.

Uhka demokratialle ja oikeusvaltiolle



Suomalainen palomuuri murtui kesällä 2023 ja eurooppalainen otti ainakin vahvaa osumaa 13.11.2025.

Perinteisten konservatiivipuolueiden lähentyminen äärioikeiston kanssa on enemmän kuin huolestuttavaa, koska asialla on niin paha historiallinen kaiku. Syy on Saksan diktaattori Adolf Hitler, jonka valtaan nousua konservatiivit ja nationalistit, oman aikansa maltillinen oikeisto, auttoivat uskoessaan voivansa kontrolloida häntä ja saavansa hänen avullaan tavoitteitaan läpi.

Ei, EPP ei ole liittoutunut natsien kanssa. Eroa on vielä.

Mutta ei ollut Hitlerkään 1930-luvun alussa kuin vasta tiensä alussa. Keskitysleirit perustettiin myöhemmin, toinen maailmansota aloitettiin vielä myöhemmin ja holokausti vasta sen aikana.

Vielä ei tiedetä, mihin kaikkeen nykyinen eurooppalainen äärioikeisto on valmis suuntautumaan. Mutta jo nyt viharikokset ovat kasvaneet, epäluottamusta tieteelliseen tietoon lietsotaan ja etenkin nuoret miehet ovat radikalisoituneet käyttämään väkivaltaa. Suomessakin on paljastunut äärioikeistoon kytkeytyviä terrorihankkeita.

Jokaisen eurooppalaisen on nyt syytä olla hyvin huolissaan siitä, mihin perinteinen keskustaoikeisto on menossa ryhtyessään äärioikeiston leikkikaveriksi, sanoi SDP:n veteraanipoliitikko Eero Heinäluoma.

Äärioikeisto muodostaa vaaran demokratialle ja oikeusvaltiolle. On hälyttävää, että perinteisesti kumpaakin vahvasti tukeneet voimat oikealla ovat vahvistamassa tätä kehitystä.