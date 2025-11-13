ILMOITUS ILMOITUS

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään useita heikennyksiäyritysvastuulainsäädäntöön. Heikennykset menivät läpi EPP-ryhmän ja laitaoikeiston yhteistyöllä.

EPP on kokoomuksen meppien ryhmä.

Vasemmistoliiton mepin Li Anderssonin mukaan äänestyksen jälkeen on enää on aivan turha esittää, että eurooppalainen oikeisto ei olisi valmis yhteistyöhön esimerkiksi Saksan AfD:n tai Ranskan Rassemblement Nationalin kaltaisten avoimen kovan linjan äärioikeistolaisten puolueiden kanssa.

”Palomuuri on lopullisesti murtunut, vaikka pitkään yritettiin toisin väittää”, Andersson kommentoi Facebookissa.

Samalla on Anderssonin mielestä myös turha väittää, että oikeisto suhtautuisi oikeasti vakavasti ilmasto- ja ympäristöpolitiikan jatkumiseen sekä ihmisoikeuksien vahvistamiseen.

Tänään hyväksyttyjen heikennysten takia yritysvastuudirektiivi aiempaa pienempää joukkoa yrityksiä: aiemmin vaadittiin 1 000 työntekijää tai 450 miljoonan euron liikevaihtoa – jatkossa direktiivi koskee vain yli 5 000 työntekijän tai 1,5 miljardin euron liikevaihdon yrityksiä.

Samalla myös EU-laajuinen siviilioikeudellinen vahingonkorvauskanne poistettiin kokonaan, Andersson kertoo. Esimerkiksi ihmiskaupan uhreiksi joutuneet eivät voisi enää valtuuttaa esimerkiksi kansalaisjärjestöä tai ammattiliittoa nostamaan kanteita heidän puolestaan EU-tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisen uhrien mahdollisuudet oikeuden hakemiseen ovat vähäiset.

Lisäksi yritysten velvollisuus huolehtia toiminnan vastuullisuudesta rajattiin pääosin suoriin sopimuskumppaneihin ja tytäryhtiöihin, ei koko alihankintaketjuun.

”Tiedämme, että pahimmat rikkomukset ovat usein kaukana ketjun loppupäässä. Vastuullisuuden kaventaminen vain ketjun ensimmäiselle portaalle vie pohjan koko direktiivistä, jonka tavoitteena oli puuttua ongelmiin kaikessa toiminnassa”, Andersson kirjoittaa.

”Elämme näköalattomuudessaan häpeällisen politiikan aikaa suhteessa aikamme suurimpiin kysymyksiin: ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin tulevaisuuteen”, vasemmistomeppi toteaa.