Euroopan parlamentti hyväksyi tänään kantansa yritysvastuudirektiivin muuttamiseksi. Tyrmistyttävässä äänestyksessä EPP-ryhmä muodosti laitaoikeiston kanssa enemmistön ja sai läpi useita heikennyksiä direktiiviin. EPP-ryhmään kuuluvat Suomesta kokoomuksen mepit.

Yhtenä merkittävimpänä muutoksena parlamentti esittää ilmastosiirtymäsuunnitelmien poistamista viime vuonna hyväksytystä yritysvastuudirektiivistä.

– Fossiiliteollisuuden lobbarit kiittävät tänään EPP:tä yhteistyöstä. EPP pelasi yhdessä muiden ilmastojarruttajien kanssa Putinin ja fossiilitalouden pussiin, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.

Sitovat ilmastosiirtymäsuunnitelmat ovat keskeinen osa yritysvastuudirektiiviä. Suunnitelmilla yritykset velvoitettaisiin muuttamaan toimintansa EU:n ilmastolain ja Pariisin sopimuksen mukaiseksi. Siten ne merkittävällä tavalla kiihdyttäisivät irtautumista fossiilisista polttoaineista. Fossiiliteollisuus on lobannut voimakkaasti siirtymäsuunnitelmia vastaan.

Parlamentin kanta yritysvastuudirektiiviin on Finnwatchin mielestä muutenkin heikko. Esimerkiksi uhrien mahdollisuuksia siviilikanteisiin halutaan heikentää entisestään. Samassa yhteydessä parlamentti kaventaisi paitsi yritysvastuudirektiiviin myös kestävyysraportointidirektiivin soveltamisalaa.

– Parlamentti haluaa, että entistä harvemmat yritykset joutuvat kertomaan ihmisoikeusasioistaan, ilmastopäästöistään ja ympäristövaikutuksistaan, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

”EU:n poliittinen ilmasto kiristyy”



SDP:n meppi Eero Heinäluoma sanoo, että päätöksen seurauksena koko EU:n poliittinen ilmasto kiristyy. Vuosi sitten kesällä EPP sai demarien, keskustalaisten ja vihreiden tuen ehdokkaalleen Ursula von der Leyenille komission puheenjohtajaksi. Samalla sovittiin poliittisesta yhteistyöstä EU:n kehittämiseksi demokratiaa, kansalaisvapauksia ja ilmastovastuuta tukevalla tavalla.

”Nyt EPP kuitenkin rikkoi tämän yhteistyön, kun se liittoutui äärioikeistopuolueiden kanssa yritysvastuun tavoitteiden romuttamiseksi”, Heinäluoma kommentoi Facebokissa.

Hänen mukaansa jokaisen eurooppalaisen on nyt syytä olla hyvin huolissaan siitä, mihin perinteinen keskustaoikeisto on menossa ryhtyessään äärioikeiston leikkikaveriksi. Tällä äänestyksellä saattaa olla kauaskantoisia seurauksia koko vaalikauden yhteistyöpolitiikkaan.

Yritysvastuudirektiiviä käsitellään seuraavaksi parlamentin, jäsenmaiden ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa.

– Peliä ei ole vielä menetetty. Vetoamme erityisesti vihreään siirtymään panostaneisiin yrityksiin, jotta ne aktivoituisivat vaikuttamaan päättäjiin, Finnwatchin Kultalahti vetoaa.