Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä vaatii pääministeri Petteri Orvon (kok.) johtamalta oikeistohallitukselta viharikosten uhrien turvallisuuden priorisointia ja rikollisuuteen puuttumista.

Kuluvalla viikolla uutisoitiin Poliisiammattikorkeakoulun selvityksestä, jonka mukaan viharikosten määrä on kasvanut ennätykselliselle tasolle. Selvityksen mukaan poliisi kirjasi viime vuonna yhteensä 1 808 epäiltyä viharikosta, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

– Luvut ovat hälyttäviä ja kertovat karua kieltä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Viharikollisuus kasvaa, mutta hallitus ei tee mitään sen ehkäisemiseksi. Vastuuministerit vaikuttavat pitävän ongelmaa vähäpätöisenä, Kivelä toteaa.

Selvityksen mukaan suurin osa viharikoksista ovat rasistisesti motivoituneita. Myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin sekä vammaisuuteen liittyvien viharikosten määrä on kasvanut voimakkaasti.

Vakava luottamuspula

Oikeusministeriön viime hallituskaudella tehdyistä selvityksistä käy ilmi, että viharikosten uhrit jättävät ilmoituksia tekemättä, koska he eivät luota siihen, että viranomaiset puuttuvat asiaan. Kivelän mukaan tämä kertoo vakavasta luottamuspulasta, jota hallituksen välinpitämättömyys vain syventää.

– Luottamuksen rakentaminen viranomaisten toimintaan, uhrien aseman parantaminen ja rikollisuuden ehkäisy tulisi olla hallituksen itsestäänselviä prioriteetteja, Kivelä sanoo.

– Silti emme ole nähneet ainuttakaan konkreettista tekoa vihatekojen vähentämiseksi edellisen hallituksen jälkeen.

Ei riittävästi toimia

Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on arvostellut Suomea siitä, ettei riittäviä toimia rasismin ja vihapuheen torjumiseksi ole tehty. Samaan aikaan on käynnissä komission rikkomusmenettely, koska Suomi ei ole kriminalisoinut vihapuhetta EU:n rasismin ja rotusyrjinnän vastaisen puitepäätöksen mukaisesti.

– Sekä oikeusministeri että sisäministeri ovat perussuomalaisia, ja heidän toiminnastaan päätellen ihmisten turvallisuus ei ole heille etusijalla. Tutkimustietoa ja suosituksia on jo runsaasti, vain poliittinen tahto puuttuu. Ja sitä tahtoa tästä hallituksesta ei löydy, Kivelä sanoo.

Oikeusministerinä toimii Leena Meri ja sisäministerinä Mari Rantanen.

Kivelä jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.