ILMOITUS ILMOITUS

Pääministeri Petteri Orpon talousoptimismi saa hitusen katetta Työ- ja elinkeinoministeriön perjantaina julkaisemasta työmarkkinaennusteesta. Mutta vain hitusen. Käänne työllisyyden paranemiseen häämöttää, mutta se tapahtuu hyvin hitaasti. Tänä ja ensi vuonna työttömyysaste pysyy yli 9 prosentissa ja laskee sen alle vasta vaalivuonna 2027.

Kun seuraavat eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2027, kansalaiset eivät todennäköisesti tunne ja huomaa työllisyyden parantuneen nykyisestä juuri ollenkaan.

Työllisyyden paranemista hidastaa paradoksaalisesti se, mikä on ollut hallituksen työmarkkinauudistusten suuri linja: ”Työttömyyden kääntymistä laskuun viivästyttää ennen kaikkea työvoiman kasvu”, ennusteessa todetaan.

Juuri työvoiman kasvattaminen on ollut kaikkien työelämän huononnusten perusteena.

Ministeriö arvioi työllisyyden kääntyvän kasvuun tämän vuoden loppuun mennessä. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 71,4 prosenttia. Ensi vuonna se kasvaisi vain 71,7 prosenttiin, ja kiihtyisi 72,3 prosenttiin vuonna 2027.

Sanna Marinin hallituksen aikana työllisyysaste nousi 73,1 prosenttiin.

Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 9,5 prosenttia ja ensi vuonna 9,3 prosenttia. Työttömyysaste laskisi 8,8 prosenttiin vuonna 2027.

Marinin hallituksen aikana työttömyysaste laski 7,6 prosenttiin.

Yli 300 000 työtöntä koko ennustejakson



Työvoimaa kasvattavat erityisesti maahanmuutto ja ikääntyvien työssäkäynnin lisääntyminen.

Maahanmuuton ennustetaan kuitenkin vähenevän edellisvuosiin verrattuna. Sen sijaan Suomessa jo olevan väestön työvoimaosuus on pysynyt korkeana, ja sen ennustetaan kasvavan koko ennustejakson ajan. Työvoimaosuudella tarkoitetaan työllisten ja työttömien osuutta työikäisestä väestöstä.

Ennusteen mukaan työttömiä työnhakijoita olisi keskimäärin tänä vuonna 321 000, ensi vuonna 328 000 ja 322 000 vuonna 2027.

Monilla alueilla työttömyys on jo kääntynyt laskuun. Erityisen myönteistä kehityksen ennustetaan olevan Pohjois-Suomessa. Sen sijaan Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan jatkavan kasvuaan kaikkein kauimmin, vuoteen 2027 saakka.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa lisää



Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu koko ennustejakson nykyiseen verrattuna, mutta se taittuu vuoden 2027 aikana. Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömiä olisi keskimäärin tänä vuonna 125 000, ensi vuonna 140 000 ja 142 000 vuonna 2027.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu johtuu osittain siitä, että entistä harvempi työtön työnhakija on kirjattu työllisyyttä edistäviin palveluihin.

Työllisyyden käänne kasvuun alkaa viennin ja investointien vetämänä teollisuudesta. Myös logistiikassa työllisyys on jo kasvussa. Asiantuntijapalveluissa työllisyyskasvu jatkuu lukuun ottamatta arkkitehtejä ja insinöörejä, joiden työllistyminen odottaa rakennusalan kasvun vahvistumista vuonna 2027.

Työllisyyskasvun toinen kivijalka ovat ministeriön mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut, joissa työllisyys on kasvanut vahvasti. Kasvun ennustetaan jatkuvan koko ennustekauden.

Julkisen talouden vaikeudet hidastavat työllisyyden palautumista julkisrahoitteisissa palveluissa.