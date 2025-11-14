ILMOITUS ILMOITUS

Marraskuu on puolivälissä, joten eduskunta hyväksyy näinä aikoina ensi vuoden budjettiin liittyvät verolait. Torstain iltaistunnossa vuorossa oli vuoden 2026 veroasteikkojen ensimmäinen käsittely. Työn verotusta kevennetään miljardilla eurolla, ja ylin marginaalivero lasketaan 52 prosenttiin.

Hallituksen esityksen suurimmat hyötyjät ovat henkilöt, jotka tienaavat kuukaudessa yli 9 000 euroa.

– Jos tienaat 2 000 euroa kuukaudessa, niin näillä hallituksen esityksillä ensi vuoden osalta verorasitus kiristyy. Siis miettikää. Toista miljardia jaetaan veronkevennyksiä, ja tällaisten pienituloisten henkilöiden, esimerkiksi ahkerien myyjien, verorasitus kiristyy, sanoi Joona Räsänen (sd.).

Eikä veronkevennyksistä hyödy myöskään 4 000 euroa kuukaudessa ansaitseva ammattiliittoon kuuluva opettaja, eikä edes 6 000 euron insinööri, Räsänen vertaili.

Miljoonan ansiotuloilla keskimääräinen veronkevennys on yli 100 000 euroa.

– Hallituksen verolinja antaa herkut niille, keillä jo on ennestään paljon, ja jättää muruset pienituloisille, Hanna Sarkkinen (vas.) kiteytti.

Sarkkisen mukaan Orpon hallitus on vähentänyt verojärjestelmän progressiivisuutta.

– Sen takia vasemmisto peruisi suurituloisille kohdennetut veronkevennykset ja vahvistaisi tuloverotuksen progressiivisuutta. Emme hyväksy suurituloisille kohdennettuja marginaaliverojen ja solidaarisuusveron kevennyksiä.

Kiky-maksut takaisin työnantajille



Vasemmistoliitto myös parantaisi pieni- ja keskituloisten työntekijöiden ostovoimaa siirtämällä niin sanotut kiky-maksut työnantajan maksettavaksi. Vuoden 2016 kilpailukykysopimuksessa siirrettiin palkan sivukulut työnantajilta enemmän palkansaajien maksettavaksi.

– Vasemmistoliitto vahvistaisi työntekijöiden ostovoimaa palauttamalla nämä palkan sivukulut takaisin työnantajien maksettavaksi. Siirto tukisi myös talouskasvua, sillä riittämätön kulutuskysyntä on tällä hetkellä merkittävin kasvun este Suomessa.

– Kokonaisuudessaan esittämämme muutokset verotukseen ja palkan sivukuluihin vahvistaisivat pieni- ja keskituloisten ostovoimaa enemmän kuin hallituksen talousarvioesitys, Sarkkinen kuvaili vasemmistoliiton linjaa.

Vasemmistoliitto ei myöskään poistaisi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeutta. Ammattiyhdistysjäsenmaksujen verovähennysoikeuden poiston seurauksena joidenkin palkansaajien verotus jopa kiristyy.

Historiallinen veroale suurituloisille



– Koskaan aikaisemmin ei ole tehty näin merkittäviä veronalennuksia yli 100 000 euroa ansiotuloa tienaaville suomalaisille. Ne ovat erittäin merkittäviä ja, voi sanoa, historiallisen suuria, sanoi Markus Lohi (kesk.).

Mai Kivelä (vas.) piti työsuhdepolkupyörien veroedun poistamista erittäin typeränä tekona.

– Se on typerää niin kestävän liikkumisen, terveyden kuin ilmaston kannalta, ja on surullista, että hallitus halusi myös romuttaa tämän alan, joka nimenomaan edistäisi näitä hyviä tavoitteita, joita meilläkin täällä on.

Lapsiperheet on huomioitu veroesityksessä lapsivähennyksen korotuksella.

– Mutta vallitsevassa tilanteessa, jossa on arvioitu jopa 31 000 uuden lapsen ajautuvan köyhyyteen, tarvitaan laajempia toimia lapsiperheiden auttamiseksi, sanoi Timo Furuholm.

– Vastalauseessamme ehdotammekin panostuksia lapsilisiin, jotta tukea kohdistuisi sinne, missä tilanne on vaikein. Itse ihmettelen suuresti tätä hallituksen välinpitämättömyyttä näitä edellä mainittuja arvioita kohtaan.

Veroasteikot hyväksyttäneen lopullisesti ensi viikolla hallituspuolueiden äänin nyt esitetyssä muodossa.