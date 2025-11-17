Vasemmistoliitto jatkaa helsinkiläisen kansanedustajan Minja Koskelan johdolla.

Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi asetettiin määräaikaan mennessä yksi ehdokas eli nykyinen puheenjohtaja. Koska vastaehdokkaita ei tullut, Koskela valitaan jatkokaudelle ensi lauantaina Vantaalla vasemmistoliiton puoluekokouksessa.

Asia todettiin puoluekokouksen viime perjantaina aloittaneella etäosuudella.

”Vasemmistoliiton tehtävä on tarjota ihmisille näkymä siihen, että tulevaisuus on parempi.”

– Olen toiminut vuoden tehtävässäni ja on todella suuri kunnia jatkaa upean liikkeemme puheenjohtajana. Orpon ja Purran hallituksen aiheuttaman sekasorron keskellä vasemmistoliiton tehtävä on tarjota ihmisille näkymä siihen, että tulevaisuus on parempi ja vaihtoehtoja on, Koskela sanoo.

– Hallitus on perustellut leikkauspolitiikkaansa valtion velkaantumisella. Samalla velkaantuminen kuitenkin kiihtyy, hyvätuloisille on annettu veronalennuksia ja esimerkiksi työttömiltä, yksinhuoltajilta ja opiskelijoilta on leikattu rankasti. Voimme valita myös toisin ja tehdä tulevaisuudesta paremman, Koskela painottaa.

Koskela valittiin alun perin vasemmistoliiton puheenjohtajaksi lokakuussa 2024, kun hänen edeltäjänsä Li Andersson jätti tehtävän kesken kauden. Tuolloin valinnan teki vasemmistoliiton puoluevaltuusto ja valintaa edelsi neuvoa-antava jäsenäänestys, jossa Koskela sai 4 115 ääntä, Laura Meriluoto 1 572 ääntä ja Gashaw Bibani 806 ääntä. Äänestysprosentti oli 47,1.

Puoluekokousta jatketaan lähiosuudella ensi viikonvaihteessa eli 21. – 23. marraskuuta Vantaalla kulttuuritalo Martinuksessa.