Opiskelijoista kolmannes joutunut tinkimään terveydenhoidosta ja neljännes ruoasta, kertoo Frank Studentsin ja Iro Researchin lokakuussa toteuttama kysely. Siihen vastasi yli 5 100 opiskelijaa.
Nykyisiin päätöksentekijöihin opiskelijoilla ei riitä luottamusta: 72 prosenttia antaa hallituksen opiskelijoihin vaikuttaville toimille huonon tai erittäin huonon arvosanan. Vain 8 prosenttia kokee tilanteen hyväksi.
Yli puolet opiskelijoista on tyytymättömiä taloudelliseen tilanteeseensa. Tilanne on hieman parempi kuin Frankin edellisessä maaliskuussa tekemässä tutkimuksessa, vaikka opiskelijoiden talous on heikentynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana etenkin palkkatulojen ja opintorahan vähenemisen vuoksi.
Vain 32 prosenttia vastanneista uskoo tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, pääosin palkkatulojen kasvun ansiosta.
Taloudellinen epävarmuus näkyy arjen valinnoissa. Neljännes on joutunut vähentämään ruoan ostamista vähintään kuukausittain. 31 prosenttia yli 18-vuotiaista opiskelijoista on jättänyt lääkkeitä, terveydenhoitoa tai terapiaa väliin rahan puutteen vuoksi viimeisen vuoden aikana.
58 prosenttia opiskelijoista on vähentänyt kulutustaan viimeisen vuoden aikana. Syynä tähän on varsin usealla sekä maailmanpoliittinen tilanne että Suomen sisäpolitiikka.