Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä?

– Vesi on meidän -kansalaisaloitteen aikaansaama lakiprosessi, joka on palannut eduskunnan käsittelyyn tällä viikolla. Vasemmistoliiton aktiivien käynnistämä kansalaisaloite tehtiin jo vuonna 2021.

– Kansalaisaloitteessahan esitetään, että vesihuoltoa ei saa yksityistää, ja eduskunta hyväksyi tuolloin aloitteen. Sen jälkeen lakia on valmisteltu ja tällä viikolla eduskunnassa on ollut käsittelyssä esitys, jolla estetään vesihuollon yksityistäminen.

”Tämä viikko on ollut iloisempi kuin mitä se olisi ollut ilman tätä hienoa voittoa.”

– Tämä on hieno asia tältä viikolta.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Tosiaankin koko kansalaisaloite ja sen myötä lakiesitys on vasemmistoliiton aktiivien aikaansaama, joten vasemmistoliitto on ollut ratkaisevassa roolissa sen suhteen kaiken kaikkiaan.

– Toki myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tukenut sitä poliittisesti läpi prosessin. Matkan varrelle osui sellainenkin käänne, että Orpon hallitus julkaisi lakiluonnoksen, jossa esitettiin vastoin kansalaisaloitteen henkeä, että vesilaitoksista saattoi yksityistää 49,9 prosenttia. Lopulta opposition painostuksen vuoksi tällainen osuuden myyntimahdollisuus otettiin pois hallituksen esityksestä.

– Tämä osoittaa, että oppositiosta voi vaikuttaa. Ja tietenkin myös, että kansalaisyhteiskunnan kautta voi vaikuttaa.

– Niinpä myös hyviä asioita tapahtuu, vaikka Orpon hallitus paljolti luo huonoa aikaa.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Se näkyy siinä, että tämä viikko on ollut iloisempi kuin mitä se olisi ollut ilman tätä hienoa voittoa. Onkin tärkeää olla iloinen voitoista ja juhlistaa niitä.

– Tämä on myös merkittävä osoitus siitä, että tavalliset ihmiset voivat saada aikaan prosessin, joka päättyy siihen, että lakia muutetaan.

– Ja nyt olemme turvanneet sen, että tulevaisuudessa vesihuolto pysyy julkisessa omistuksessa.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Eduskunnassa tapahtuu paljon sellaista, josta ei juurikaan kerrota, mutta nostan tässä esiin toisenkin kansalaisaloitteen. Eduskunta käsitteli torstaina Krääsätalous kuriin -kansalaisaloitetta, jolla pyritään hillitsemään käsiin räjähtänyttä verkkokauppakrääsän tilaamista Kiinasta.

– Määrät ovat järkyttäviä. Tullin mukaan viime vuonna Suomeen tilattiin 28 miljoonaa tällaista pakettia ja tänä vuonna luvun arvioidaan kasvavan 50 miljoonaan. Tavaramäärä on käsittämätön eikä tulli pysty käsittelemään sitä. Näin tullivalvontaominaisuus kaatuu tämän tavarapaljouden alle.

– Kyseessä ovat halpaverkkokaupat, jotka eivät noudata eurooppalaisia tai suomalaisia pelisääntöjä. Tarjolla on kertakäyttötavaraa mutta myös terveydelle vaarallisia tuotteita tosi halvalla. Ne harjoittavat aggressiivista, pelillistettyä ja jopa Suomessa kiellettyä mainontaa.

– Kyseessä on järkyttävä ympäristöongelma, mutta tämä on myös epäreilua vastuullisille toimijoille. Yritykset, jotka eivät noudata eurooppalaisia standardeja saavat suurta taloudellista hyötyä. samalla vastuulliset suomalaiset yritykset joutuvat tosi epäreiluun asemaan.

– Tämä on uusi ilmiö. On tärkeää, että lainsäädäntöä päivitetään sen suhteen. Moni puolue tunnistaa tämän ongelman.

– On hyvä, että meillä on kansalasialoitejärjestelmä, koska kansalaiset pystyvät usein toimimaan nopeasti tilanteessa, jossa politiikka on hidasta.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Menen lauantaina Kansallisbalettiin ystäväni kanssa katsomaan COW-nimistä balettia.

– COWsta nousi juttua tällä viikolla, kun kasiluokkalaiset taidetestaajat häiritsivät näytöstä. Siksi on keskusteltu paljon siitä, mikä on taidekasvatuksen tarkoitus ja arvo.

– Taidetestaajat on hieno konsepti. Harmi, että Orpon hallitus lopetti sen rahoituksen ja nyt se toimii säätiörahoituksella. Siinä kaikki kasiluokkalaiset pääsevät katsomaan jotain näytöstä. Sehän on hyvin perhekohtaista, viedäänkö teinejä vaikkapa teatteriin. Oma kasiluokkalaiseni oli Tampereen teatterissa katsomassa Kaunotarta ja hirviötä ja tuli sieltä tosi vaikuttuneena. Oli kuulemma komeat efektit.

– Odotukseni COWn suhteen ovat korkealla, koska se vaikuttaa mielikuvitukselliselta ja vähän kokeelliseltakin, mitä arvostan.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.